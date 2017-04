- Måtte heve ferjelemmen

Det var i 08.00-tiden onsdag morgen at det som «aldri» skjer skjedde da ferja Frafjord lå til kai på Brekstad.

Falt i sjøen

Mens kjøretøyene kjørte på land, falt plutselig den ytterste delen av ferjelemmen i sjøen. Ferjebrua mistet dermed taket på ferja og falt flere meter i sjøen så vannspruten sto.

Sjelden lang stans

Brekstad - Valset er et av de to sambandene som krysser Trondheimsfjorden. Det er svært sjelden at sambandet er ute av drift såpass lenge som det var onsdag. Først klokken 22.00 var det normal drift igjen.

- Ferjelemmen måtte heves, forklarer Vegtrafikksentralen.

Mens sambandet Brekstad - Valset var stengt onsdag, ble det satt opp ekstra avganger med ferje fra Garten i Ørland og over til Værnes i Agdenes. I tillegg satte hurtigbåten opp ekstra anløp i Lensvika.