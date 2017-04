- En veldig gripende dokumentar som blir viktig for ettertiden

«Takk for livet» er historien om 4 år gamle Anne-Ruth og hennes mor Irene som flyktet til Sverige etter massearrestasjonene av de norske jødene høsten 1942.

LES MER: Nazistene ville sende Anne Ruth (4) til Auschwitz, men noen leksværinger ville det annerledes

Det var snufsing og våte øyer i salen mot slutten av filmen.

- En fantastisk film

- Det var en fantastisk film, helt utrolig. Flere har ringt meg og sagt at det var en utrolig gripende film, det var unisont. Det er så viktig at den ble laga, særlig med tanke på ettertiden slik at folk ikke glemmer, sier Jan Klein da vi spør ham om hans reaksjon på filmen.

Han mener også at filmen kan bli viktig i undervisningssammenheng, og foreslår at den burde vises på skolene.

-Det finnes jo dem som er av den oppfatning at Holocaust aldri fant sted, at det var oppdiktet. Jeg er sikker på at Lise Paltiel som er leder for jødisk museum i Trondheim er interessert i å få vist denne på skolene. En veldig gripende dokumentar, og utrolig bra laget tatt i betraktning at dette er hans første dokumentar. Dyktig laget, og viktig for ettertiden, sier Klein.

Anne-Ruth, som er den eneste som fortsatt lever av dem som var med i 1942 var selv svært rørt, forteller Jan.

- Glad for at det ble dokumentar

- Jeg har akkurat kjørt henne til flyplassen nå, og vi har snakket om filmen på vei dit. Det var spesielt for henne å se denne filmen, hun hadde samme inntrykk som meg, sier Klein.

Thomas Kruksve, sønnesønn av Ludvik Kruksve som hjalp Irene og Anne-Ruth over til Sverige er også imponert etter å ha sett filmen.

- Jeg synes det var utrolig bra, og jeg er imponert over hva han har fått til på så kort tid, det er jo ikke lenge siden vi gikk turen. Jeg tror de fleste hulket litt på slutten, inkludert meg selv. Jeg er utrolig glad for at det ble dokumentar av det når vi først bestemte oss for å ta denne turen, og spesielt artig var det at så mange fra Klein-familien som kom, det var fint å møte dem, sier Kruksve.

Anne-Ruth kom fra Nederland i ens ærend for å overvære premieren av filmen, og etter visningen spiste familiene middag sammen.

- Det var spesielt å treffes; Moan, Myhre, Kruksve og Klein. Anne-Ruth har truffet farfar noen ganger etterpå, men det er første gangen at vi nå traff henne. Ved middagen fikk vi blant annet pratet litt om krigen, og vi ble enige om at vi skal møtes oftere, sier Kruksve.

- Givende å jobbe med

Alexander Killingberg sier at det har vært svært givende å jobbe med prosjektet, og er glad for de gode tilbakemeldinger han har fått på dokumentarfilmen.

- Det har vært svært givende å jobbe med dette prosjektet. Jeg leste selv boka Operasjon Oleander første gang som tiåring, og ble med umiddelbart grepet av historien. Det var en stor opplevelse å få være med å gå fluktruta fra Leksvik til Sverige sammen med etterkommerne for noen uker siden. Dette er en viktig historie å formidle. Her kommer verdenshistorien til Leksvik og Fosen. Et industrielt folkemord besluttet av noen nazitopper i Tyskland fikk høsten 1942 store konsekvenser for Norge. Over 760 av totalt 2100 jøder i Norge ble deportert og drept under krigen. I 1942 reddet tre leksværinger, to verdalinger og flere andre to liv. Historien er fortsatt relevant. Den minner oss om hvor onde vi mennesker kan være, og hvor autoritetstro vi er når ondskap settes i system. Men den viser også menneskers godhet. Her satte folk sitt eget liv i fare for å redde mennesker de knapt kjente.

- En ære

Det at Anne-Ruth selv var til stede i salen under premieren var stort, forteller Killingberg.

- Det var en ære å ha Anne-Ruth til stede i salen på premieren. Hun er den eneste som fortsatt lever av dem som var med på flukten i 1942. Den gang ble hun båret i ei heimsnekra bæremeis på rygget til Jon Moan. Onsdag kveld satt hun på første rad i Leksvika og så filmen om seg selv 75 år etter. Det var stort. Jeg var fryktelig spent på responsen fra både henne og de andre etterkommerne. Heldigvis så det ut som de likte den. Jeg har fått mange gode tilbakemeldinger.

Se Fosna-Folkets ferske dokumentar om Anne-Ruths (4) flukt fra nazistene