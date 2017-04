– Verst ute er NAV

På slutten av åttitallet kom det nye trender innen forvaltning her til lands. Det går ut på å late som om den offentlige virksomheten er en eller flere bedrifter som skal handle med hverandre. I helsevesenet finner vi på grunn av dette det som kalles helseforetakene. I Forsvaret og jernbanen har en delt opp virksomheten i en drøss underbruk som gjør det hele uoversiktlig og, ifølge Lie, mer byråkratisk og dyrere å drive.

– Det går ikke an å late som at forretning er forvaltning, sier Lie.

Velferdsstaten

Svenn Arne Lie arbeider for organisasjonen For Velferdsstaten. Det er en organisasjon som er stiftet og drevet av flere av underorgansisasjonene i LO. En av grunnleggerne og mentorene i organisasjonen er Asbjørn Wahl – opprinnelig fra Bjugn. Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp. Den mener kommersialisering og markedsorientering undergraver velferdsordninger. Wahl utgav i 2009 boka «Velferdsstatens vekst og fall?». Fosna-Folket skrev følgende om boka da den kom ut i 2009: «Wahl har angrepet et tungt fagfelt på en måte som gjør temaet lettere tilgjengelig. (...) Boka kan (...) få stor betydning. (...) Blant tillitsvalgte, som trenger nye verktøy til å analysere kompliserte sammenhenger og en genuin forståelse av maktforholdene i samfunnet, kan den bli en øyeåpner.»

– Asbjørn har gjort noen av de viktigste analysene av maktforholdene i samfunnet, sier Lie.