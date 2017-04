Spesielt naturfenomen

Mellom Pålhålet og Tomlingen, for de som er lokalkjent på Storvatnet har isen sprukket opp på en helt spesiell måte.

- Vi har aldr sett noe lignende, sier ekteparet Jostein og Anne-Mildrid Overland som bor med gos utsikt over Storvatnet akkurat her. Og her har de bodd hele livet.

Vi sender noen bilder til Ivar Berthling på NTNU.

Han sier at isen har sprukket opp på to steder og dannet dette fenomenet.

- Det er ikke så veldig mystisk dette. Årsaken er nok at isen har sprukket opp langs to retninger, og så er det vinden som forflytter isen. Vind på is vil enkelt kunne sette isen i bevegelse i den tilstanden den er nå. Det egentlige spørsmålet her er hvorfor det har sprukket opp på den måten nå; men det skjer mye rart i naturen. Tilfeldigheter blir ofte rare tilfeldigheter, sier Berthling.