Dette er oddsen på stortingsvalget i Fosen-kommunene

– Her kan det hende det er noen som ikke har fulgt helt med i timen. Kanskje går det an å tjene noen raske penger. Det er litt forskjell på stortingsvalg og kommunevalg, men vi skal ikke se bort fra at Senterpartiet kan gjøre et brakvalg i Ørland, sier varaordfører i Ørland Finn Olav Odde (Sp).

Dersom man i dag tipper at Senterpartiet blir partiet med størst oppslutning i Ørland i høstens stortingsvalg, får man 65 ganger innsatsen tilbake.

– Det er mange saker som har vært frontet som Senterpartiet gjør det godt på. Politireform, kommunereform, behovet for å bruke hele landet. Jeg tror mange kan få seg en overraskelse på valgnatta, sier Odde.

Størst i hver kommune

Spillselskapet Betsson har satt opp odds på hvilket parti som blir størst ved stortingsvalget i alle kommunene på Fosen.

I Bjugn er oddsen 1,45 ganger innsatsen på at Senterpartiet og FrP til sammen blir størst i kommunen. Om arbeiderpartiet blir størst får man 2,45 ganger pengene.

For Åfjord får man 1,25 i odds for at Arbeiderpartiet får flest stemmer i stortingsvalget, eller 3,55 dersom man vedder på at Høyre og KrF til sammen blir størst.

Arbeiderpartiet overalt

Betsson forventer at Arbeiderpartiet gjør det skarpt på Fosen i årets valg 11. september. De lar en sette penger på at partiet blir størst i alle de sju kommunene på Fosen.

I Roan får man 2,03 ganger innsatsen dersom man tror Arbeiderpartiet blir størst og får rett. Man får 1,7 ganger pengene om man får rett i at Senterpartiet og FrP til sammen blir større enn alle enkeltpartiene.

For å vedde på resultatene i Rissa, får man 1,5 ganger innsatsen om det stemmer at Høyre og FrP til sammen blir størst, eller 2,52 i odds på at Arbeiderpartiet får flest stemmer fra kommunen.

I Osen gir spillselskapet 2,1 i odds for at Arbeiderpartiet blir størst, eller 1,65 ganger innsatsen dersom man vedder på at Senterpartiet og FrP til sammen blir størst.

Dødt løp

Både i Ørland og i Leksvik gir spillselskapet like odds for hvilket parti som blir størst. I Ørland får man 1,85 i odds for at Høyre får størst oppslutning i kommunen, og like mye dersom man satser på at Arbeiderpartiet blir størst.

I Leksvik får man også 1,85 ganger innsatsen for at Arbeiderpartiet blir størst. Man får også like mye om man setter penger på at Høyre og FrP til sammen blir størst.

Valgdeltakelse viktigst

Ser man valgresultatet under ett, tror spillselskapet at det er atskillig mer sannsynlig at Jonas Gahr Støre (Ap) blir Statsminister etter valget enn Erna Solberg (H). Oddsen er henholdsvis 1,42 og 2,65 på de utfallene.

– Det viktigste er stor valgdeltakelse. Jeg håper de fleste på Fosen bruker stemmeretten sin. Det er kjempeviktig å la stemmen sin bli hørt, sier varaordfører Finn Olav Odde.

Fosna-Folket har ikke greid å finne spillselskap som lar nordmenn sette penger på at sofa-velgerne utgjør en større andel av velgermassen enn det største partiet får stemmer.