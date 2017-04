Nytt Miljøfyrtårn

- Veldig gledelig at en skole tar miljøet på alvor og blir sertifisert, sa ordfører Ove Vollan da han overrakte det synlige beviset til de to elevene fra Rissa videregående skole. Med seg fikk de også noen vårblomster for å gjøre det fint ute ved skolen.

- Naturlig

Fagleder og miljøansvarlig på skolen, Erik Jakobsen sier at det for dem som videregående skole er det helt naturlig og viktig å holde fokus på miljøet.

- Elevene som kommer til oss er vant med et sterkt miljøfokus gjennom barnehage og grunnskole og forventer at vi følger opp, sier Jakobsen.

Rutiner

Videre forteller han at jobben frem mot sertifiseringen i hovedsak har vært å dokumentere og få på plass rutiner som beskriver dagens praksis med noen justeringer.

- Bevisstgjørende

- Prosessen har vært lærerik og bevisstgjørende, og vi har blitt klar over at vi har gjort mye riktig før vi ble sertifisert som miljøfyrtårn også. Men det er nå den virkelige jobben begynner, for nå skal vi forbedre oss på alle punkter frem til resertifiseringen om tre år, og for å få til dette er vi helt avhengige av å involvere og engasjere elevene i miljøarbeidet.