- Det er litt uvær generelt over området på vei fra Vestlandet. Det blir perioder med regn i dag som går over til kraftige regnbyger og haglbyger med muligheter for torden. I tillegg blir det kraftig vind med sørvestlig stiv kuling, som skyldes et stormsenter ved Island som kommer over mot dere, sier meteorolog Beathe Tveita i Storm Geo.

Roligere mot palmehelga

Det kraftige bygeværet vil vare til onsdag, da det går over til skiftende nordøstlig bris utover dagen. Det vil fremdeles bli bygevær, men betydeligere rolige vær inn mot palmehelga, opplyser meteorologen.

- Når vi nærmer oss torsdag og inn mot palmehelga så er det flere lavtrykk som kommer inn fra vest som vil gi litt nedbør. Det vil ikke bli veldig kraftig vind eller nedbør, men det blinyr grått og mildt. Når vi kommer til neste uke så ser det ut til at det ikke blir de veldig store endringene, forteller Tveita.

Mildt og skyet vær

Prognosene for påskeferien er varierende, men domineres av lavtrykk, mildvær og nedbør.

- Det verste været vil bli i dag, tirsdag og natt til onsdag. I det store og hele vil det bli relativt mildt, skyet vær og nedbør den kommende tida, sier meteorologen.