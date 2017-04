Vikarer skal ha samme lønn som ansatte

Den enstemmige dommen i Arbeidsretten slår fast at "Fellesbilag 8A, punkt 6 og 7 i Industrioverenskomsten, er slik å forstå at ansatte i bemanningsforetak bundet av Industrioverenskomsten skal ha minst samme lønns- og arbeidsvilkår som ansatte i innleiebedriften".

– Jeg er veldig fornøyd, men også svært lettet over at det nå fortsatt vil være mulig å drive organisasjonsarbeid innenfor bemanningsforetakene, sier Fellesforbundets forbundssekretær Knut Øygard i en kommentar.

Arbeidsretten ga Fellesforbundet rett i at partene i frontfagsoppgjøret i 2012 tariffestet likebehandlingsregler, og at tariffestingen ikke åpnet for å gjøre unntak fra dette, slik NHO og Norsk Industri nedla påstand om.

– Nå har partene fått en viktig avklaring, og vi vet hvordan avtalen er å forstå, konstaterer Nina Melsom, direktør for tariff og medlemstjenester i NHO.