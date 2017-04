– Bli med og rydd strendene våre!

– Dette er ikke et engangsstunt. Sekkene for innlevering av søppel man har plukket i naturen er tilgjengelig hele tiden. Vi legger til rette for henting av sekker nå i påska for at flere skal få med seg muligheten, sier Ådne Røkkum, kultur- og næringsansvarlig i Bjugn kommune.

Alle som vil kan hente de spesielle sekkene det står «Store og små hender rydder våre strender» på. De kan leveres sammen med den vanlige søppelhåndteringen over hele Fosen, med alt søppelet man plukker ute i naturen.

Hval med plast

Saken om en hval som hadde 30 plastposer i magen gikk landet rundt i begynnelsen av februar.

Leder for Frivilligsentralen i Bjugn, Jorunn Eide, tok initiativ for å legge til rette slik at innbyggerne i kommunen kunne gjøre noe med søppelet de ser i fjæra.

– Kommunen fikk også et brev fra en innbygger som lurer på hva vi skal gjøre med saken. I formannskapet på tirsdag skal vi se om vi kan bruke noen kroner fra miljøfondet til å belønne eller premiere de som samler inn søppel, eller gi penger til et veldedig formål, sier Bjugn-ordfører Ogne Undertun.

Resultatet er et samarbeid med Best-bensinstasjonen, der det vil bli mulig for alle som vil for å hente sekker å samle søppelet i.

Med på tur

Ordføreren og næringssjefen tror mange som går på tur i fjæra i påsken lett kan ta med seg en av sekkene og fylle den opp med rasket de ser langs stranden.

– Snøen er relativt fraværende, og mange benytter fjæra uansett. Søppel er ikke særling tungt, og sekkene er lette å få med seg. Vi har et håp om at mange tar turen innom rådhuset eller bensinstasjonen for å hente sekker, sier Røkkum.

– Kulturen i Bjugn med skoleelever som har vært utrolig flinke til å rydde langs veiene og i andre sammenhenger håper vi å bygge videre på. Dessverre er det sånn at en del bruker fjæra og havet som søppelkasse. Søppelet kan komme langveisfra før det havner langs vår kyst, sier Undertun.

Lang kyst

Røkkum understreker at dette ikke er et engangsstunt, men at Fosen renovasjon og flere andre renovasjonsselskap i regionen har tatt ansvar. Med spesialmerkede sekker koster det ikke noe å levere inn søppelet man rydder opp fra naturen.

– Vi håper at det får litt oppmerksomhet slik at folk har med seg en sekk når de er ute. Det blir mye triveligere uten plast langs kysten. Det er veldig mye kyst i Bjugn og på hele Fosen. Dette er en veldig viktig tematikk, sier ordfører Undertun.

Åpningstid

Næringssjefen forteller at samarbeidet med bensinstasjonen var naturlig ettersom den ligger like ved en vei mange kjører midt i Botngård sentrum.

– Bensinstasjonen har åpent stort sett hele påska, så folk får hentet sekker hele tiden når den er åpen. Både de som er hjemme i påsken, og hyttefolket kan sette fra seg fulle sekker ved den vanlige søppelhentingen deres, sier Røkkum.

Går selvfølgelig selv

Undertun og Røkkum skal begge ha med seg en av de gule sekkene i påska når de er ute i naturen.

– Selvfølgelig skal jeg plukke søppel i påska selv. Jeg vil oppfordre alle til å bli med og rydde strendene våre, sier ordfører Ogne Undertun.

– Alle monner drar. Jeg vil berømme alle skoleklassene som er flinke til å rydde opp. Her har vi en mulighet til å følge deres gode eksempel, sier Ådne Røkkum.