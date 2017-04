To nye enhetsledere på plass

- Jeg er veldig fornøyd, og gleder meg til å ta fatt. Dette er noe jeg har ønsket meg, sier Lillian Nøst som kommer fra stillingen som enhetsleder omsorg hvor hun har hatt ansvaret for alle institusjonene og hjemmebaserte tjenestene i Rissa kommune.

- Spennende

- Jeg ser fram til å ta fatt på den nye jobben. Nå blir det en større enhet, og det blir spennende å bygge sammen to kulturer, og ta med det beste i begge videre, sier Børge Solem. Han kommer fra stillingen som enhetsleder oppfølgingstjenesten i Rissa.

I pressemeldingen står det følende om ansettelsene:

Slik foregikk rekrutteringen

Etter kartlegging av interesse blant enhetslederne og avdelingslederne i helse og omsorg i Rissa og Leksvik ble det klart at to kandidater var interessert i stillingen som enhetsleder hjemmetjenester og to kandidater var interessert i stillingen som enhetsleder bo- og aktivitetstilbud. Kandidatene har gjennomført førstegangsintervju med helse- og omsorgssjef, assisterende helse- og omsorgssjef og personalsjef i Indre Fosen, samt tillitsvalgte fra de aktuelle enhetene. For å sikre best mulig beslutningsgrunnlag ble en konsulent fra Experis bedt om å bistå med personlighetstest, andregangsintervju og referansesjekk. Tillitsvalgte fra Leksvik og Rissa har vært innvolvert i utarbeidelse av stillingsbeskrivelsen for de to stillingene.