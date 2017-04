Fosenkommune i toppskiktet

Åfjords rådmann, Per Ola Johansen, er oppmerksom på at dette er foreløpige tall. Likevel mener han de er en indikator på at Åfjord greier seg godt.

­– Det ser ut til Åfjord leder på Fosen og at det går i riktig retning i forhold til fjoråret, sier Johansen.

Åfjord ligger så langt an til en 144. plass i Kommunebarometeret 2017 fra Kommunal Rapport. Dette er før en tar hensyn til økonomiske rammebetingelser.

Nøkkeltallene er samlet sett litt bedre enn normalen i Kommune-Norge. Nøkkeltallene er omtrent som forventet ut fra økonomiske forutsetninger. Totaltabellen justeres etter hvert for korrigert inntekt. Her er Åfjord inne på Topp 100-lista på totaltabellen over landets kommuner.

Den endelige tabellen blir publisert i juni.

