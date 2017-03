På rekke og rad kunne elevene i 4. klasse ved Hårberg skole på Ørlandet bære bøtter, spann og esker med batterier fra klasserommet til traktorhengeren som Guttorm Sæter hadde parkert utenfor skoledøra. Batterier i ulike farger og størrelser ble tømt på hengeren av ivrige miljøagenter, mens sjåfør Sæter og lærere imponert så mengden vokse.

Landsomfattende

- Ta bilde av oss, ropte de unge miljøagentene som denne måneden har deltatt i den landsomfattende aksjonen «Batterijakten» i regi av barnas miljøvernorganisasjon Miljøagentene .

Før aksjonen ble avsluttet tirsdag, så hadde elevene i klassen samlet inn husholdningsbatterier i tusentall. Alle veid og bokført. Til slutt stoppet vekta på 450 kilo.

Lærerikt

I løpet av aksjonen så har ungene lært mye om hvorfor det er viktig å sørge for at batterier samles inn og sendes til gjenvinning. For det første så inneholder batteriene ulike stoffer som er skadelige for naturen og de kastes sammen med husholdningsavfallet i søppelbøtta under kjøkkenbenken. Videre så inneholder batteriene mye som kan gjenvinnes og komme til nytte igjen om de sendes til gjenvinning.

- Aldri mer

- Nå skal vi aldri kaste batterier i søpla igjen, men sørge for at de sendes til gjenvinning, er elevene enige om etter at 450 kilo batterier er flyttet fra klasserommet til traktorhengeren som skal kjøre lasten noen få kilometer til Kråka gjenvinningsstasjon i Ørland.