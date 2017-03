Hildes butikk er blant de beste i landet

I juryens begrunnelse fremkommer det at Joker Husbysjøen har hatt en god omsetningsvekst de siste årene.

- Betyr mye

«Det er også lagt stor vekt på at Hilde og hennes team er svært opptatt av – og gode på – kundeservice. Dette viser også resultatene i kundeundersøkelsene som er gjennomført. Alt i alt gjøres det en flott innsats i butikken, både innen kjedens kampanjer og aktiviteter, innen service og på gjennomføring av konsept», heter det i begrunnelsen.

Hilde Fiksdal er tredjegenerasjons kjøpmann i butikken som har røtter helt tilbake til 1938, da Hildes besteforeldre startet sykkelverksted og sportsforretning i lokalene. Det å vinne prisen for beste butikk i regionen synes hun er stas.

- Det betyr mye for oss, en liten butikk å få en slik pris. Det er veldig artig, jeg trodde ikke det var mulig og jeg ble veldig overrasket over at vi var nominert, sier en beskjeden prisvinner.

Takker kundene

- Jeg må få lov til å takke betjeningen min, og ikke minst kundene våre som er innom, legger hun til.

Lørdag 8.april skal prisen feires, opplyser hun.

- Da blir det kaffe og kake i butikken, sier Fiksdal.

Sortimentet ble stadig utvidet og i krigsårene ble butikken mer og mer en kolonial. Deretter ble varesortimentet ytterligere utvidet med stoffer, gardiner og byggeartikler. Butikken hadde også bensin og dieselpumper og solgte drivstoff frem til 1997. I 1980 tok Mary, mor til Hilde, over butikken og det ble et større dagligvareutvalg. Butikken var profilert som Nærmat fra 2002 og ble Joker i 2006. Hilde dannet AS og tok over butikken i 2011.