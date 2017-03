Har inngått kontrakter for 254 mill.

Tilsammen har de to kontraktene en verdi på over 250 millioner kroner.

– Avtalen om oppføring av befalskvarter er ein viktig del av utviklinga av Ørland flystasjon, og vil bidra til å dekkje behovet for bustadar til befal og verva personell, seier Jens Levi Moldstad, plan- og utbyggingssjef i Forsvarsbygg i ei pressemelding.

- Fornøyde med interessen

Etter vedtaket om å etablere kampflybasen på Ørland er det satt et styrka fokus på omfang, standard og størrelse på forsvarsbostedene rundt omkring i kommunen, i tillegg til kvarter inne på basen.

- Satsinga på gode butilhøve representerer eit langt steg mot målsetjinga om å skape bu- og arbeidslyst for dei som jobbar på Ørland. Vi er nøgde med interessa for oppdraget, og det er gledeleg at eit firma med regional tilknyting når heilt til topps i anbodskonkurransen, seier Moldstad.

Totalentreprise

Kontrakten med HENT AS er ein totalentreprise. Befalskvarteret som skal oppførast består av tre bygningar, to befalsforlegningar , som knytast saman med eit bygg med felles fasilitetar. Dette dannar soleis eit tun mot eit anna og nytt befalskvarter, som ferdigstillast juli 2017.

Forlegningane utgjerast av to etasjar med loft og utan kjeller, 3460 kvm BTA. Total kapasitet er 72 kvarter, der 12 er tilpassa særlege krav om tilgjenge. Alle kvarter som tilfredsstiller serkrava om tilgjenge er plassert i ein av befalsforlegningane som og er utstyrt med heis.

Byggestart er planlagt i sommar, med byggetid på 12 måneder.

Kontraktsum er kr 99 875 000,- inkl mva.

Ytre perimeter

AF Gruppen er av Forsvarsbygg innstilt som entreprenør for utførelse av Ytre perimeter på Ørlandet.

Arbeidene utføres ved Ørland flystasjon og består i hovedsak av etablering av et avskjermingsfelt rundt flystasjonen. Dette skriver AF Gruppen i en pressemelding.

Arbeidene starter i mai 2017 med forventet ferdigstillelse i 2021. Avtalen er en hovedentreprise og kontraktens verdi er estimert til 154 millioner kroner.