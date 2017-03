- Vi kan lokke med både paljetter og lysshow

TalentLab er et interkommunalt samarbeidsprosjekt mellom kulturskolene på Fosen. Søndag er det klart for ny forestilling.

25 elever

I år har Skjalg Raaen og Kim Aksnes vært musikalsk ansvarlig, Gøril Roesen danseansvarlig og Gunnar Fretheim ansvar for visuelle kunstfag. TalentLab jobber etter en mentor-modell, hvor talentfulle og motiverte elever får jobbe tett med profesjonelle aktører. Sammen presenterer de nå forestillingen TID.

I årets runde har 25 elever innen dans, musikk og visuelle kunstfag jobbet hver for seg og parallelt med veiledning fra de profesjonelle mentorene. Prosjektleder Maria Norseth Garli er stolt over elevene og gleder sef til å vise frem det de har jobbet med.

- De jobber kjapt og har tatt ting fort. Står de fast så spør de. Elevene har selv plukket ut musikk, arrangert og til og med skrevet låter selv. Det er klassisk musikk, og danserne har selv lagd koreografien. Kunstfagelevene har jobbet med Gunnar Fretheim, som blant annet har jobbet med scenografi på Trøndelag teater, forteller Garli.

- Flinke, talentfulle ungdommer

Ungdommene er i alderen 12 til 19 år, og har holdt på med de selv liker så har hver enkelt mentor hjulpet dem til å sette det sammen til ei forestilling.

- De har fått hjelp til å lage en slags rød tråd gjennom det hele, og gjøre det til en forestilling. Alle har jobbet ut i fra sammen tema, TID, som kan assosieres med så mye. Det er så mange flinke, talentfulle ungdommer. De blir jo kasta litt uti det, men de tar det veldig bra og de er åpne for å prøve nye ting, forteller prosjektlederen.

Etter premieren i Bojersalen søndag blir det også to skoleforestillinger, en i Rissa og en i Bjugn.

Målet er å gi de unge talentene inspirasjon og motivasjon for videre utvikling. Det unike med TalentLaben er måten de unge talentene samarbeider med profesjonelle aktørene på.

- Vi som er mentorer er bare der for å guide dem. Det viktigste er at de er sjølstendige, og tar initiativ. Det har de absolutt gjort, og jeg gleder meg veldig til å vise frem det ferdige produktet, få frem helheten. Det viktigste er at ungdommene vokser på dette, at de tenker litt på egenhånd og at de får lyst til å heim å øve litt og starte nye prosjekter, kanskje frem mot ei utdanning innen musikk, sier Garli.

Viktig satsing

TalentLab Fosen har i denne omgang fått økonomisk støtte til en treårsperiode, som nå snart er over. Det at de dyktige mentorene tar seg tid til å være med på dette prosjektet, sier noe om hvor viktig satsingen er, mener Garli.

- Særlig nå som musikklinja er lagt ned er dette viktig. Denne forestillingen er med på å vise frem de mange unge talentene vi har her, og vi håper jo at vi skal få støtte til å videreføre TalentLab Fosen, sier hun.

Fra klassisk musikk til hip hop

I forestillingen TID får vi oppleve klassisk musikk, ballett, hip hop, musikk skrevet for film, moderne pop og rock, improvisert musikk, både i egenkomponerte låter og koreografier, samt egne arrangement av kjente musikkstykker.

- Vi kan lokke med både paljetter og lysshow, sier Garli.