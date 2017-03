Stenger vegen hele natta

Arbeidet på fylkesveg 715 mellom Krinsvatn i Rissa og Åfjord er inne i en fase der det vil bli behov for sprenging og påfølgende flytting av store steinmasser. Det vil i praksis si at Fosen en periode vil bli delt denne natta. Fylkesveg 55 gjennom Sørdalen og over Sela til Malm eller Follafoss til fylkesveg 720 er den ene vegen det kan kjøres. Den andre vegen er over Osen til fylkesveg 17 som går til Steinkjer i sør eller Namsos i nord.

Høg skjæring

Sprengningsarbeidene skal sørge for at en får tatt ned ei høg skjæring som går nær vegen.

– Vi kommer til å trenge en lengre periode for å rydde vekk steinmassene enn det vi ellers har hatt behov for, sier Tømmervik.

Fram til nå har vegutbyggerne gått beregnet inntil to timer på rydding av vegen når de har utført sprengningsarbeider. Som oftest har de brukt mindre enn de bebudede to timene.

Fremdeles råkjøring

Som vanlig når det er anleggstrafikk er fartsgrensa satt ned i området der vegarbeidet pågår. De aller fleste bilistene har såpass respekt for de som utbedrer vegene at de holder denne grensa. Tømmervik sier det til tross for kontroller der det har vært delt ut forelegg, finnes det ennå bilister som mener at denne grensa ikke gjelder for dem.

– Det handler om sikkerhet både for bilistene og de som arbeider på vegen, sier Tømmervik.

LES MER: I kø for å utbedre ulykkesveg

LES MER: – Statkraft vil bidra med 25 millioner kroner Planene om ny vei i Berfjorden vil bli støttet av Statkraft med midler.