Øvelseskjørte med overlast på tilhenger

Under kontrollen ble det skrevet ut en anmeldelse for overlast under øvelseskjøring, opplyser UP.

- Det var øvelseskjøring med personbil med tilhenger som hadde overlast på 765 kilo, forteller Øystein Braseth.

- Øvelseskjøring med overlast på tilhenger..?

- Ja. Det har vi ikke vært borti før, faktisk. Ledsageren av kjøretøyet blir anmeldt for forholdet, sier Braseth.

Det ble også skrevet to forenklede forelegg for henholdsvis 71 og 75 kilometer i timen, opplyser Braseth.