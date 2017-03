Oppretter oppvekst- og helsekomite

– Oppvekst og helse representerer rundt 80 prosent av pengene vi styrer. Det er viktig på at vi har fokus på kvalitetsutvikling i tjenestene, sier Bjugn-ordfører Ogne Undertun (Ap) til kommunestyret.

Kommunepolitikere fra hele det politiske spekteret sier det er viktig at man ikke ser bare på pengene, men at politikerne har en arena der de kan fokusere på tjenestekvaliteten.

Derfor ber de rådmannen utrede hvilke oppgaver og hvilket mandat det nye utvalget bør få til kommunestyremøtet i slutten av april.

Møte fagfolk

Flere i kommunestyret ytret hvor viktig de synes det var med et samarbeid mellom politikere og fagpersonene i oppvekst- og helsetjenestene i kommunen.

Den nye komiteen blir en arena der sju av de folkevalgte vil få en fagekspertise de kan ta med seg videre inn i kommunestyret.

Gruppemøte for åpen dør

Varaordfører Hans Eide (Ap) sa at Senterpartiet ønsket at diskusjonene den nye komiteen ville dekke heller skulle gå for hele kommunestyret. Etter diskusjonen ba varaordføreren om et gruppemøte før avstemming i saken.

Senterpartiet holdt møtet sitt åpent i salen, og var enige om å støtte opprettelsen av den nye komiteen etter under et minutt.

Dermed ble avgjørelsen enstemmig.

Detaljer i neste møte

Kommunestyret ga Rådmannen i oppgave å snakke med sin stab om hvilke områder som bør falle inn under den nye komiteen.

Kommunestyret besluttet at komiteen skal ha sju medlemmer, og ellers at de skal bestemme hvem som skal sitte i komiteen, hvilke rammer den får og hvilket mandat den har i kommunestyremøtet i slutten av april.