Ingen medhold på klage

Klagene er sendt inn i oktober, november og desember i 2016 og i januar 2017.

Fylkesmannen påpeker at mange av klagernes anførsler er kjent fra tidligere behandling av saken.

Naturvernforeningen mener støyvoll og ny støyrapport må være på plass før arbeidet med banen kan starte. De påpeker også at veirett til anlegget ikke er avklart. Videre mener foreninga at veien er uegnet som adkomstveg.

Naturvernforbundet hevder også at et motocrossanlegg vil kunne sperre etablerte ankomster for skogbrukere.

Dispensasjon

Fylkesmannen bemerker at det er gitt dispensasjon til anleggelse av motocrossbane og det kan ikke klages på forhold som er avgjort ved tidligere vedtak om dispensasjon.

Fylkesmannen påpeker at tomten er tenkt brukt til motocrossaktiviteter kun to kvelder i uka og fire lørdager i året.

Vei

Angående spørsmålet om veirett er dette omtvistet, men fylkesmannen mener det ikke er godgjort at motorklubben åpenbart mangler veirett. At veiretten ikke er sikker forhindrer ikke byggesaksmyndighetene fra å behandle søknaden som et midlertidig anlegg. Det stilles imidlertid krav om at veirett må foreligge før anlegget kan tas i bruk til motorsportaktiviteter.

Kan ikke påklages

Fylkesmannen har sett på om noen av anførslene klageren har kommet med inneholder momenter som ikke har vært vurdert.

Konklusjonen fra fylkesmannen er at det ikke er funnet grunnlag for å sette til side kommunens vedtak fra oktober i fjor der det ble gitt ignagsettingstillatelse til et midlertidig motocrossanlegg i Gurulia.

Klageren får derfor ikke medhold. Fylkesmannens vedtak er endelig og kan ikke påklages videre.