Glatt på veien flere steder

– Det har ikke kommet inn meldinger om glatte veier på Fosen enda, sier Per Morten Trymer, vakthavende hos Veitrafikksentralen onsdag morgen.

– Men det kan hende nullføre med hagl, snø og is kanskje gjør at veiene blir glatte. Vi forholder oss til de meldingene vi får inn, sier han.

Skrens i rundkjøring

Føret inn til Brekstad var særdeles glatt onsdag morgen da undertegnede var på stedet. Flere biler skrenset i rundkjøringene og ved avsvinging fra hovedveien.

Kan vedvare

Vakthavende meteorolog hos meteorologisk institutt, Gunnar Livik, sier at temperaturene på Fosen vil ligge rundt null i hele dag.

– Over store deler av Fosen vil det være fra rundt minus to grader til opp mot tre grader der det blir solstråling. Det kan virke som om det glatte føret på veiene kan vedvare før det blir kaldere igjen utover kvelden, sier Livik.

Klarvær utover kvelden

Han forteller at fronten med snøbyger som gikk i natt ser ut som har passert, og at det vil bli spredte snøbyger utover ettermiddagen enkelte steder, men at det kan bli klarvær utover kvelden.