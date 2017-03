Bruk gjennomsiktig sekk - eller få søpla kontrollert

De svarte avfallssekkene skal ut.

- Hva skjer om jeg kommer med en svart sekk full av søppel etter 1. april?

- Da vil vi se hva du har i sekken, opplyser daglig leder i Fosen Renovasjon, Ola Sørås.

Farlig avfall

Årsaken til at renovasjon ønsker at alle skal gå over til gjennomsiktige sekker er selvsagt å redusere mengden farlig avfall som kastet i den usorterte søpla. Av erfaring vet de at det kan være litt av hvert. For eksempel maling, eller batterier, som skal sorteres som spesialavfall.

- Vi vet at andre renovasjonsselskaper har innført dette fra 1. januar i år, og det har gått nesten helt smertefritt, opplyser Sørås.

Info til butikkene

De som har en del svarte sekker liggende skal selvsagt få bruke opp det de har hjemme.

- Har butikkene fått beskjed om at det kan være lurt å ta inn blanke sekker?

- Vi har sendt ut et infoskriv til dem at vi innfører forbud mot svarte sekker hvert fall, opplyser Sørås.