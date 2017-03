Tar med seg rundballespydet til NM

Bedriften som har seks deltakere har konstruert et rundballespyd som skal være mere trafikksikkert enn et tradisjonelt rundballespyd.

Gullbillett

Rundballespydet er konstruert slik at det øverste spydet kan slåes ned når det ikke er i bruk. Det syntes juryen på Fylkesmessa for Ungt Entreprenørskap på Levanger var så bra at UB Arbeidslaget får gullbillett til NM for ungdomsbedrifter.

- Vi har jobbet med å utvikle et rundballspyd for transport av tre rundballer. Det som er litt innovativt med dette er at toppspydet er nedfellbart, slik at det øker trafikksikkerheten ved kjøring uten ball, forklarer guttene.

Nå jobbes det med videreutvikling av spydet og forberedelse til NM.

- Spydet ble i dag solgt, og vi er allerede er i gang med å lage ett til, forteller guttene, som har vært i tett samarbeid med Triangelbedriften fra Leksvik.

Behov

Faglærer for de kreative elvene på VG1 TIP ved Leksvik videregående skole er Tore Hølaas.

- Jeg er bonde selv og jeg har sett behovet for et slikt rundballespyd når jeg kjører etter vegen, sier faglæreren som sammen med de seks elevene ser fram til NM på Lillestrøm i mai.

