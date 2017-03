- Alt går ikke etter planen

- Vi fikk et godt råd i forkant av Maiken, som gikk Norge på langs i fjor - "ikke detaljplanlegg, for ting kommer ikke til å bli som planlagt." Jaggu fikk Maiken rett. På tredje dag i telt, ved Gjersvågkrysset på Magerøya, gikk den ene primusen i stykker. Neste morgen tok vi taxi ned til Honningsvåg og kjøpte ny primus på sporten der, forteller Eirin.

Miljøbensin?

Primusen kostet litt, men på grunn av kulda er det nødvendig med en brenner man kan bruke bensin på.

- 4-takts miljøbensin, som ikke soter, vel å merke. Etter to-tre uker gikk den i stykker. Ikke noe problem. Vi mailte til sporten, og nå mens vi er i Kautokeino fikk vi ny primus sendt hit fra fabrikken. Ordner seg, opplyser det positive reisefølget.

Reisekameratene har også opplevd litt krøll med ski og skisko, men takket være gode krefter og godt samarbeid så ble det ei råd med det også.

- Så var det Roald Amundsen. En bra kar altså. Men på en av våre Roald Amundsen-ski fra Åsnes, gikk tuppen i oppløsning i Kåfjord, etter ei ukes tid på tur. Men Frank Berg på MX Sport i Rissa, som vi kjøpte skiene av, kontaktet både Åsnes og kjenninger i Kautokeino. Takket være Åsnes, Frank i Rissa og Nils Mathis i Kautokeino, er både Roald Amundsen og skiene og vi klare for veien videre. Ordner seg, skriver Eirin i en e-post.

- Ingen sure miner

Eirin forklarer at når man har kjøpt skisko til flere tusen, som er beregnet på polarekspedisjoner, så forventer du at de holder til våren kommer, i det minste.

- Men neida, ikke mine. Antagelig en produksjonsfeil. Butikken jeg kjøpte de av sender nye med ekspress, så sannsynligvis er de her i Kautokeino idag. Ordner seg!

De fleste er opptatt av det, og ingen kan gjøre noe med det. Været.

- Vi er veldig innstilte på at vi kan få all slags vær. Ingen sure miner uansett. Vi tilpasser oss været i forhold til klær og hvilken rute vi velger. Natt til torsdag 16. mars på Nouborjävri, våkna vi av at det røska skikkelig i teltet. Storm! Alt vi hadde i forteltet var snødd ned, forteller Eirin.

Rune var ute og forsikret seg om at teltet var bardunert skikkelig, og idet han kom ut lettet hele forteltet.

- Det var såvidt han greide å fote seg i de verste kastene, men han klarte å berge teltet. Så var det bare å vente inne i teltet, og håpe at teltstengene tålte å bli herja med av stormen.

"Det löser sig"

Midt på dagen minka vinden til stiv kuling, og sola skinte. Raske værendringer her i nord, forteller Eirin.

- Da brøt vi leir, og vandret videre over fjellet i retning Masi. Dette uværet kom midt i Finnmarksløpet, og det var deltakere der som aldri hadde maken til uvær. Men som Timbuktu sier.

Når skiskoene er på plass setter Eirin og Rune kursen østover, mot våre granneland, Finland og Sverige. De regner med å være i Abisko ved Torneträsk om noen uker.