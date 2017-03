Bønder og bedrifter under lupen

BDO er et relativt nyopprettet rådgivningsfirma som har etablert seg i Yrjartun på Brekstad. De har revisjon, regnskap, rådgivning og advokattjenester og finnes flere steder i Norge.

Under seminaret settes gårdsdrifta inn i et bedriftsperspektiv. I tillegg vil arrangørene presentere noen av sine tjenesteområder. Målgruppa for seminaret er alle med tilknytning til landbruk.

Økonomien

Lars Nordbotn, rådgiver i Nortura er en av innlederne. Han skal snakke om drift og økonomi i storfekjøttproduksjonen.

BDO sin egen avdelingsleder for regnskap på Fosen, Siri Hellan Hoøen, skal ha en bolk som har fått navnet «Regnskapet som beslutningsverktøy». Der vil temaer som valg mellom manuelt eller elektronisk regnskap og valg av selskapsform i landbruket bli berørt. Hoøen får følge av Kari Haave Hernes. Hun er senior regnskapskonsulent i BDO Regnskap på Fosen.

Kreditter

Kredittsjef Ørland Sparebank, Torbjørn Brandtsegg vil si noe om lån og kreditter, mens Anne-Lise Bull Aalberg, leder forsikring i Ørland Sparebank snakker om skadeforsikring og helseforsikring.

Advokat Camilla H. Breiland jobber blant annet med eiendomsoverdragelser i landbruket for BDO Advokater, og hun vil fortelle litt om hvordan dette foregår.

Det blir servert kortreist mat fra Solvang og Vivre Gård.