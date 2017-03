Anne-Ruth (4) rømte fra nazistene i 1942 – nå kommer hun på premieren

Han er i sluttfasen med minidokumentaren «Takk for livet». Dokumentaren handler om jødiske Irene Klein og datteren Anne-Ruth (4) som i 1942 rømte til Sverige for å unnslippe nazistene. Det var Ludvik Kruksve, Jon Moan og Kristoffer Moan fra Leksvik samt Rikard Myhre, som var halvt leksværing og halvt verdaling og Jean Myhre fra Verdal som reddet livet til de to flyktningene.

- Viktig dokumentasjon

Redaktør Killingberg var med da etterkommerne av heltene fra 1942 gikk den samme fluktruta fra Leksvik til Sverige tidligere i år.

- I dokumentaren fortelles historien fra 1942 gjennom etterkommerne. Vi gikk den samme fluktruta og var der det skjedde for 75 år siden. Jeg har mange fine og rørende klipp fra turen. Dokumentarfilm er egentlig ikke mitt fag. Jeg er utdannet skrivende journalist, men jeg mener likevel at jeg i denne dokumentaren klarer å formidle en viktig historie på en sterk og troverdig måte. Dette vil uansett være en viktig dokumentasjon for ettertiden, sier han.

- Rørende

Anne-Ruth er den eneste som fortsatt lever av dem som var med på flukten i 1942. Hun bor i dag i Nederland og har meldt sin ankomst på premieren som går av stabelen i kultursalen i Leksvik onsdag 5. april.

- Det er rørende at hun selv kommer. Det blir spesielt å vise filmen når hovedpersonen selv sitter i salen. Jeg er veldig spent på å høre hva hun synes, sier Killingberg.

Han oppfatter at det er stor interesse rundt premieren.

- Om det blir fullt, kjører vi en ekstra visning senere samme kveld, sier Killingberg.