Slik blir begge parter fornøyde

Forleden ble det full stopp i arbeidet på Frønes da det ble oppdaget at anlegget blir stående midt i et arkeologisk interessant område. Sør-Trøndelag fylkeskommune ved avdeling for regional utvikling – areal og miljø gav ordren. Den ble gitt i henhold til kulturminnelovens § 8 tredje ledd for tiltak under oppføring for boligrigg på Frøneset. Den gjelder for alt arbeid over kote 4 innenfor anleggsområdet.

Boligrigger

Det er Fosen Bo- og Catering AS som skal drifte bolig- og kantinerigg, men det er kommunene som tar seg arbeidet som planmyndighet. Det er derfor de som har hatt all kontakt med fylkesmann, fylkeskommune og fylkesarkeolog.

Brakkene skaffes fra Malthus AS, entreprenøren som gjør grunnarbeidet er Johs. J. Sylten AS. Imidlertid er det Statkraft som er oppdragsgiver, og de har overlatt ansvaret for det tekniske til Åfjord kommune.

I sommer vil det det bli utgravinger på det aktuelle arealet der den gamle grava fra vikingtid skal ha ligget.

