- Det har vært tre hendelser der på kort tid nå. Vi begynner å lure på hva som skjer. Vi skal gå inn og analysere det. Vi etterforsker ulykkene for å se hva som er spesielt på det stedet. Så kan det være at vi kontakter Statens Vegvesen for å høre om de også har et syn på dette, sier lensmann Rune Halvorsen ved Fosen lensmannsdistrikt.

I bergveggen

Den 11. mars kjørte en personbil i bergveggen ved Kotengsvatnet. Sjåføren var alene i bilen og kom uskadd fra hendelsen.

- Det var innmari glatt. Jeg bare skled ut til sida og hadde ikke sjanse til å stoppe, fortalte sjåføren til Fosna-Folket.

Mulig vikepliktsbrudd

14. mars kolliderte to biler på samme strekning.

- Vi har sterk mistanke om at det her er snakk om brudd på vikeplikten, sier politibetjent Øystein Braseth som var på ulykkesstedet.

Svært glatt

Torsdag kveld kjørte en ny sjåfør i bergveggen. Vedkommende slapp ifølge politiet uskadd fra hendelsen, men det var store materielle skader på kjøretøyet. Også torsdag var det svært glatt veibane på stedet.

- At det har skjedd tre ulykker på om lag to uker kan vel også være tilfeldig?

- Ja, det kan skje tilfeldige ting, svarer lensmann Halvorsen.