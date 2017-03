- Gleder meg til jobben

Den unge rissværingen er godt kjent for sine prestasjoner i Rissa Ungdomslag sine oppsettinger opp gjennom årene, og også ulike framføringer sammen med sin tvillingbror Pål.

Godt kjent med spelet

- Jeg var med som regiassistent under oppsettingen av Den Siste Viking i 2013 også, men nå blir det med ny sjef. Det blir interessant, sier Mollan.

Han har for øvrig vært med alle gangene spelet har vært satt opp siden han som 15-åring deltok for første gang i 2007.

- Vi har jo også jobba sammen før da, sier Nils Gaup. Mollan var med som skuespiller i spelet da Gaup hadde regien i 2010.

- Interessant

- Hva liker du best da, foran eller bak kameraene?

- Det er like interessant begge deler, mener Mollan.

- Jobben som regiassistent ga meg ganske mye i 2013. Det er artig å få forståelse for alle deler av produksjonen av et spel. Lære mer, sier Per Mollan.