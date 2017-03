Derfor blir de med i helseprosjekt

Det er sektorsjef for helse og velferd, Eli Johanne Braseth, som har sendt melding til fylkeskommunen om at de ønsker å delta.

– I og med at det er et langtidsprogram, får vi mulighet til å se om de tiltakene som settes inn får effekt på folkehelsa, sier Braseth.

Diskutert

Åfjord kommune drøftet informasjonen om programmet i rådmannens ledergruppe nylig. De besluttet at Åfjord kommune skal melder sin interesse for å delta. Komite for livsløp vil ta opp saken 20. april, og der vil den etter all sannsynlighet få sin politiske forankring.

– Nå er det blitt slik at all saksbehandling skal ta opp dette med folkehelseperspektivet. Det er en tanke som går gjennom hele forvaltninga. Det er folkehelse i alt vi gjør, sier Braseth.

Tilskudd

I 2017 er det satt av 42,1 millioner til en tilskuddsordning. En ser for seg at en i tillegg til å støtte utviklingsaktivitetene i kommunene på sikt vil kunne supplere med midler til forskning. Eventuelt midler til evaluering fremskaffet gjennom interne ressurser i universitets- og høgskolesektoren. Noe av dette kan komme gjennom eksterne ressurser fra regionale forskingsfond som Forskningsrådet.

Hoveddelen av aktiviteter for å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet samt rusforebyggende arbeid vil skje innenfor kommunenes ordinære ramme.

Tiårig satsing

Program for folkehelsearbeid i kommunene er ei tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsinga skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige og systematiske folkehelsearbeid slik hensikten er i folkehelseloven. Det er særskilt integrering av arbeidet med psykisk helse i det lokale folkehelsearbeidet og lokale rusforebyggende tiltak som det er tenkt at en skal satse på. Barn og unge skal være prioritert.

Kunnskapsbasert

Det skal legges vekt på kunnskapsbasert utvikling og spredning av tiltak for mellom anna å styrke barn og unges trygghet, mestring og bruk av egne ressurser. Satsinga skal tar mål av seg til å forebygge utenforskap gjennom å fremme tilhørighet, deltakelse og aktivitet i lokalsamfunnet.

Invitasjonen til Åfjord har kommet fra Margunn Skjei Knudtsen og John Tore Vik i fylkeskommunen.

Strategisk arbeid

Åfjord kommune arbeider fra før av strategisk med Folkehelse, med tverretatlig folkehelsegruppe der også Frivilligsentralen og råd for funksjonshemmede er deltakere.

Strategigruppen for Folkehelse består av rådmannens ledergruppe, kommuneoverlege, NAV-leder og kultursjef.

Folkehelsekoordinatorrollen i Åfjord har til nå vært sektorsjef for helse og velferd sin oppgave. Fra 1. april vil Linda Strøm Nilsen inneha denne funksjonen i Åfjord kommune. Da starter hun i jobb som fastlønnet fysioterapeut i Åfjord kommune.

– Åfjord kommune håper vi vil kunne få delta, dette vil gi oss kompetanse og støtte i arbeidet lokalt, skriver Braseth i sitt brev til fylket.

