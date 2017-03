Rosa får selskap av blå

Det betyr at norske bønder, plastprodusenten Trioplast og Felleskjøpet bidrar med totalt 600 000,- til kreftforskning.

Rosa rundballer ble en av fjorårets store snakkiser. Rundt 200 000 rosa rundballer lå synlig på norske jorder over hele landet og bidro stort til å rette søkelyset på brystkreftsaken. Kampanjen bidro med totalt 300 000,- til Brystkreftforeningen.

– Etter fjorårets suksess var det liten tvil om at kampanjen måtte gjentas, og vi ønsket å legge til et nytt element. Valget falt på blå plast grunnet etterspørsel fra bønder samt positiv erfaring med tilsvarende kampanje i Sverige i 2016. Vi håper selvfølgelig å se det samme glødende engasjementet og støtte i år som i fjor, sier Jan Håvard Kingsrød, rundballegeneral i Felleskjøpet Agri.

– Vi er nå godt inne i årets salgskampanje, og opplever at det er stor etterspørsel etter både rosa og blå plast. Det betyr at vi går mot en sommer med fargerike jorder for en god sak, sier Kingsrød i en pressemelding.

600 000 til kreftforskning

Med ny farge dobles bidraget til kreftforskning. Regnestykket er det samme som i fjor hvor norske bønder, Trioplast og Felleskjøpet gir ti kroner hver per kjøpte/solgte rull med plast. Kampanjen er et initiativ fra Felleskjøpet og må ikke forveksles med andre tiltak, som Rosa sløyfe-aksjonen som foregår i oktober hvert år.

– Det er kun Felleskjøpet som selger farget rundballeplast til støtte for kreftforskning. I fjor opplevde vi en etterspørsel langt utover opplaget vi bestilte. Med doblingen over hele linja i år håper og tror jeg vi kan dekke denne etterspørselen og fange oppmerksomheten til enda flere mennesker, sier Kingsrød.

Det perfekte utstillingsvinduet

Rundballer, også kjent som traktoregg eller marshmallows, er noe de aller fleste har et forhold til, enten rent visuelt eller som fôr til husdyr. Dette er den mest vanlige måten å konservere grovfôr til husdyr på i Norge og lagringen er utendørs, godt synlig for alle.

– Lite er så synlig i det offentlige rom som rundballer og vi setter enormt pris på den støtten og engasjementet norske bønder viser gjennom pengebidrag og bruk av private arealer som utstillingsvindu, sier Kingsrød.

Miljøbonus

I et miljø- og klimaperspektiv har plasten som ble brukt i fjorårets og årets kampanje en positiv effekt, uten å kompromisse på kvalitet. Dette er siste generasjon plast som er tynnere og gir 1900 meter per rull, kontra 1500 meter tradisjonell plast. Tynnere plast reduserer ressursforbruket i produksjon, transportbehovet og mengde plast som skal gjenvinnes. Dette bidrar til en betydelig reduksjon i CO2-forbruket. Farget rundballeplast har vært tilgjengelig i mange år, med hvit, sort og grønn som de mest vanlige fargene. Symbolikkbruken er opprinnelig en idé fra New Zealand hvor den globale plastleverandøren Trioplast lanserte rosa plast for første gang i 2015. Tilsvarende kampanjer er gjennomført i 17 forskjellige land, etter samme mal.