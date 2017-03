Lar russen styre seg sjøl

Det er på nytt inngått avtale mellom Åfjordrussen og Åfjord kommune om bruk av arealet på grusplassen ved Åfjordhallen.

Russestyret for rød- og svartrussen 2016/2017 ved Åfjord videregående skole har fått høve til å leie et område for oppstilling av russecamp i samband med årets russefeiring.

Arealet får de disponere fra og med 27. april og seinest 21. mai skal det være ryddet.

22. dagen etter skal leietaker og utleier gå over området for å e om det er ryddet i henhold til avtalen.

Restriksjoner

Russecampen er forbeholdt årets russ. Dette gjelder hele leieperioden. Russestyret anmodes om at det til enhver tid oppholder seg edru russ til stede på området som vakter. Russen organiserer sjøl vaktordninga. Skriftlige regler for å ivareta trivsel og sikkerheten på campen fordres fra utleiers side. Åfjord kommune vil ha oversikt over «vaktnummer» som russen representanter kan nås på undervegs i russetiden.

Ikke forsøple

Russen får sjøl ansvar for at det er avfallscontainere tilgjengelig på området i hele leieperioden. De får nytte konteiner ved Åfjordhallen om ønskelig, mot tømmeavgift på 1800 kroner. Her har kommunen oppgitt Terje Ressem i Åfjordhallen som kontaktperson.

Russen får ansvaret at det til enhver tid holdes ryddig og ordentlig. Dersom dette ikke overholdes, kan kommunen få området ryddet for leietakers regning.

Instrukser

Gjennom avtalen har russen fått lov til å nytte sanitæranlegg i Åfjordhallen så lenge hallen er åpen. Ellers har leietaker sjøl ansvar for sanitærforholdet. Avtalen forutsetter at russen følger de instrukser som blir gitt fra Åfjordhallens ansatte. Overholdes ikke instruksene, opphører tilgangen til toalett i hallen. Hallen skal etter avtalen heller ikke være et oppholdsareal for deltakere på russecampen.

Eksplosjoner

Brann- og eksplosjonslovens bestemmelser skal følges når det gjelder oppstilling og avstand mellom vogner og busser på området. Lovens minstekrav er tre meter. Godkjent brannslukkingsapparat på stedet må russen stille med sjøl. Musikken skal skrus ned klokka 23:00.

Grilling og bål er det satt av anviste plasser til. Det er ikke lov å grille eller brenne bål andre steder. Ellers ber kommunen om at det tas hensyn til andre brukere av området. Kommunen henstiller til russestyret om at de går på besøk til boligene på Elvebakk og prestegården og hilser på, før russecampen opprettes.

Partene skriver under ett eksemplar av avtalen hver.