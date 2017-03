Bil på taket utenfor veibanen

Brann, politi og helse rykket ut til stedet.

- Bilen har gått rundt. Det har vært minst én person i bilen, og vedkommende får behandling på stedet, opplyste 110-sentralen i Sør-Trøndelag til Fosna-Folket klokken 18.08.

Like etter bekreftet politiet at det kun var én person i bilen, og at vedkommende fremsto som uskadd.

Svært glatt

Fosna-Folket reporter på stedet forteller at det er svært glatt. Bilen havnet utenfor veibanen mot fjellveggen.

Det er tilnærmet rettstrekk der utforkjøringen skjedde.

Tre ulykker på to uker

Ulykken skjedde på fylkesvei 721 på strekningen der veien går forbi Kottengsvatnet nordvest for Botngård sentrum.

Bare i løpet av de siste to ukene, har det vært ytterligere to ulykker på samme sted.