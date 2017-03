- Må ha vært press mot halsen over noe tid

Rettssaken etter dødsfallet startet mandag denne uka. En 38 år gammel mann er tiltalt for forsettlig drap. Han nekter straffskyld, og forteller at han ble angrepet og stukket med kniv, handlet i nødverge og slo kun én gang tilbake med et såkalt kryss-slag.

Det var tiltalte som selv varslet nødetatene om hendelsen. Vedkommende utførte også hjerte- og lungeredning på kompisen frem til helse kom til åstedet. Under utspørringen av de sakkyndige i retten onsdag kom det frem at tiltalte trolig startet med hjerte- og lungeredning etter kort tid.

To sentrale skader

De sakkyndige i saken er avdelingssjef ved avdeling for patologi på St. Olavs hospital Harald Aarset og overlege på samme avdeling Øystein Størkersen. De har konkludert med at dødsårsaken var skader i hjernen etter surstoffmangel. Dette mener de sakkyndige at skyldes kvelning. Avdøde hadde ikke synlige skader i hodet eller massive skader som tydet på at han hadde vært i et kraftig slagsmål. Patologene har imidlertid funnet to sentrale skader på avdøde som underbygger at han ble kvalt:

Brudd på baksiden av skjoldbrusken i halsen.

Punktvise blødninger i slimhinnen på innsiden av øyelokkene og på det hvite i øyet.

- Ikke slag

De sakkyndige mener skadene til avdøde ikke kunne ha oppstått ved et slag direkte mot halsen.

- Bruddet er på baksiden av skjoldbrusken. Det ligger langt bak i halsen. Man må presse mer enn å slå for at en slik skade skal oppstå, sier patolog Harald Aarset til Fosna-Folket.

Han legger til at baksiden av skjoldbrusken i dette tilfellet kan ha blitt knust mot halsvirvelen. Dette kan for eksempel ha skjedd dersom tiltalte holdt et kryssgrep mot halsen på avdøde og presset ham mot en dør.

Aarset og Størkersen påpekte i sin presentasjon i retten onsdag at folk kan få hjertestans etter å ha fått ett eneste slag mot halsen, men at skaden på avdøde i denne saken ikke kunne ha oppstått ved ett enkelt raskt slag.

15 sekunder

De punktvise blødningene i slimhinnen på innsiden av øyelokkene og på det hvite i øyet på avdøde, indikerer også at det har vært press mot halsen over noe tid, ifølge patologene. Disse skadene er også tydelige tegn på kvelning.

- Det bygges opp et trykk som gjør at blodkarene sprenges, forklarer patolog Aarset.

De punktvise blødningene vil normalt først oppstå etter trykk eller press mot halsen i minimum 15 sekunder.

Konklusjonen til de sakkyndige er dermed at det må ha vært press mot avdødes hals over noe tid for at skadene skal ha oppstått.