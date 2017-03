- Knivskaden på tiltalte kan være påført av tiltalte selv

Den drapstiltalte fosningen har forklart at han handlet i nødverge da han ifølge eget utsagn slo kompisen med et kryss-slag slik at han ble liggende bevisstløs natt til 10. oktober i fjor. Kompisen døde på St. Olavs hospital i Trondheim av surstoffmangel i hjernen senere samme dag.

Tiltalte forklarte seg mandag om hva som skjedde den skjebnesvangre natta i fjor høst.

- På tur gjennom mellomgangen inn til stua sto plutselig NN (avdøde, red.anm.) der. Han var helt kullsvart i øynene. Han sto der med en kniv i hånda. Jeg ble ganske perpleks. Jeg skjønte ikke hva som skjedde. Han kom mot meg og stakk med kniven i strupen min. Jeg hadde løftet hendene for å vegre meg. Med samme han stakk, slo jeg tilbake. Jeg traff ham i halsen, fortalte tiltalte i retten mandag.

- Viss kontroll

Aktor Kaia Strandjord leste onsdag opp hva som står i rapporten fra den kliniske undersøkelsen av mannen. Der går det frem at tiltaltes sår på halsen godt kan være selvpåført. Det ble funnet en blodig biffkniv med blod fra tiltalte i leiligheten etter hendelsen.

I den kliniske rapporten står det at sårskaden ser ut til å ha blitt påført med en skjærende bevegelse påført med en skarpegget og skarpkantet gjenstand.

- Sårskaden synes påført med en viss kontroll, leste aktor Strandjord.

Skaden på tiltaltes hals er også bredere enn den er dyp.

- Det er mer et skjæresår heller enn et stikksår, leste Strandjord.

- Skaden kan være påført av siktede selv, men annens handling kan ikke utelukkes, avsluttet aktor.