Ikke ta telefonen om du blir oppringt fra dette nummeret

Svindlerne ringer fra forskjellige numre, både norske og utenlandske.

Dette er dessverre en kjent problematikk, sier senior kommunikasjonsrådgiver hos Forbrukerrådet, Ann Hege SKogly.

- I flere år har svindlere som utgir seg for å være fra Microsoft klart å begå digitale ran ved hjelp av denne fremgangsmåten.Hvis du får en slik telefon, er det lov å bryte med det som regnes for god folkeskikk; legg på. Hverken Microsoft, eller andre seriøse aktører kontakter kundene sine på denne måten, forteller hun.

Blir du plaget av at noen ikke gir seg, men gjentar oppringningene, kan du be telefonselskapet ditt om å blokkere nummeret.Du bør aldri gi noen personlige opplysninger på denne måten, og ikke gi tilgang fremmede tilgang til datamaskinene din.

- Tenk deg at noen ringer på døren din og vil inn og reparere noe. Da vil varselklokkene ringe hos de fleste, og husk at du er like sårbar når du inviterer noen inn i ditt digitale hjem.Skulle du være så uheldig å likevel bli svindlet, bør du kontakte banken din umiddelbart, sier Skogly.