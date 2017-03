Avdødes mor vitnet i retten onsdag. Hun sa hun hadde svært vanskelig for å skjønne at sønnen kunne ha angrepet noen andre.

- Har du noen gang opplevd ham sint, spurte bistandsadvokat Halvor Hjelm-Hansen.

- Nei, svarte moren kontant og bestemt nesten før bistandsadvokaten hadde fullført spørsmålet.

- Aggressiv?

- Aldri. Han har vel vært den som bare har trukket seg tilbake. Han har aldri vist sinne, sa moren fra vitneboksen.

Holdt ting inni seg

Det ble svært følelsesladd da moren vitnet i retten. Hun brøt flere ganger ut i gråt. Moren fortalte at hun hadde et nært forhold til sønnen.

- Han var god, snill, omsorgsfull og hjelpsom, svarte moren da hun ble bedt om å beskrive sønnen.

- Var han utadvendt eller innadvendt?

- Han var veldig sånn at han holdt ting inni seg, sa moren i retten.

- Var redd

Det har i retten kommet frem at den avdøde hadde en uenighet med en annen kompis i ukene før dødsfallet. Avdøde skal ha blitt beskyldt for å ha stjålet noen tabletter. 38-åringen skal ha tatt beskyldningene svært tungt. Det har i retten kommet frem at den nå avdøde mannen var redd for å være hjemme. Dette skal ha vært på grunn av konflikten med den andre kompisen, som altså ikke er tiltalte. Om kvelden før den skjebnesvangre voldshendelsen satt 38-åringen og tiltalte i den nå avdøde mannens hjem. Der hadde de en fest og drakk. Den nå avdøde mannen skal da ha ringt til kompisen som han hadde en konflikt med, uten at det skal ha blitt noen løsning.

Tiltaltes forklaring

Senere om natta skal tiltalte og avdøde ha begynt å krangle om religion. Dette er det tiltalte som har forklart. Ifølge tiltalte bestemte han seg for å forlate huset, men snudde for å hente mobilen på stua.

- På tur gjennom mellomgangen inn til stua sto plutselig NN (avdøde, red.anm.) der. Han var helt kullsvart i øynene. Han sto der med en kniv i hånda. Jeg ble ganske perpleks. Jeg skjønte ikke hva som skjedde. Han kom mot meg og stakk med kniven i strupen min. Jeg hadde løftet hendene for å vegre meg. Med samme han stakk, slo jeg tilbake. Jeg traff ham i halsen, fortalte tiltalte i retten mandag.

Leger vitnet

Tirsdag vitnet flere av helsepersonellet som var på åstedet kun 20 minutter etter den første nødsamtalen fra tiltalte. To av vitnene forklarte at tiltalte på åstedet innrømte å ha kvalt avdøde.

- Jeg synes ikke at det høres sannsynlig ut at en ung, frisk mann skulle få hjertestans av å bli dyttet i en dør. Jeg spør igjen om hva som skjedde? Da sier han at han «holdt’n». Han gjør en slags X (kryss, red.anm.). Mot halsen, «sier’n». Jeg forstår det som at det er rundt ham. Så sier han at han «knean». Jeg spør om det er kne mot halsen? Jeg forstår det som at han bekrefter at det er kne mot halsen. I mine øyne er det mye mer sannsynlig, fortalte den ene legen i retten tirsdag.

Alle vitnene bekreftet at tiltalte også på åstedet fortalte at han ble angrepet med kniv av avdøde. Helsearbeiderne som vitnet, hadde imidlertid noe ulike oppfatninger av hva tiltalte hadde sagt på åstedet.

Det er på det rene at tiltalte utførte hjerte- og lungeredning på avdøde når ambulansepersonellet ankom stedet. Tiltalte hevder han handlet i nødverge og nekter straffskyld.

- David mot Goliat

Kompisen, som skal ha vært i en konflikt med avdøde, før dødsfallet, vitnet i retten tirsdag. Det kom også frem at vedkommende ikke hadde noe godt forhold til mannen som er tiltalt i saken. Også dette vitnet synes det var merkelig at avdøde skal ha angrepet tiltalte med kniv.

- Hvordan var styrkeforholdet mellom tiltalte og NN (avdøde, red.anm.?

- Det var David og Goliat. NN (Avdøde, red.anm) ville ikke sløye en fisk en gang. Han var så hjelpeløs og tafatt.

- Han kunne ikke å sloss. Han har aldri vært kjent for å i hele tatt ha noe med kniv å gjøre. Det er så langt unna NN (Avdøde, red.anm.) som det er mulig å få det. Han var så lite voldelig at det var skremmende. Jeg prøvde å få ham til å slå en kompis av meg en gang, men selv da han fikk lov, ville han ikke, sa vitnet.