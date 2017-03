Aktor mener drapstiltalt fosning skal dømmes til 12 års fengsel

Fosningen er tiltalt for å ha kvalt kompisen til døde i en leilighet i Botngård natt til 10. oktober i fjor.

Tiltalte nekter selv straffskyld og hevder han handlet i nødverge.

Prosedyre

Aktor Strandjord mener det er bevist utover enhver rimelig tvil at tiltalte drepte kompisen med forsett i Botngård i fjor høst. Hun la ned påstand om at fosningen dømmes til 12 års fengsel for forsettlig drap.

Tiltalte har i retten forklart at kompisen angrep ham med kniv, og at han da forsvarte seg med å slå tilbake med ett enkelt kryss-slag. Ifølge tiltalte, ble kompisen da liggende livløs på gulvet. Aktor Strandjord mener tiltalte lyver i sin forklaring.

- Det er på den måten han forsøker å forklare seg ut av en tragisk hendelse, drapet på vennen sin og at han står overfor en streng fengselsstraff, sa Strandjord i sin prosedyre.

Aktor sa videre at hun mente drapet bærer preg av å være en impulshandling.

Obduksjonen

Strandjord la spesielt vekt på konklusjonen fra obduksjonen. Den viser at avdøde døde som følge av surstoffmangel i hjernen. De sakkyndige har konkludert med at dødsfallet skyldes kvelning. De sakkyndige mener skadene til avdøde ikke kunne ha oppstått ved et slag direkte mot halsen.

- Bruddet er på baksiden av skjoldbrusken. Det ligger langt bak i halsen. Man må presse mer enn å slå for at en slik skade skal oppstå, sa patolog Harald Aarset onsdag.

Videre ble det funnet punktvise blødninger på øyelokkene og på øynene til avdøde, noe som også trolig skyldes kvelning. De punktvise blødningene vil normalt først oppstå etter trykk eller press mot halsen i minimum 15 sekunder, sa de sakkyndige tirsdag.

Forklaringer fra helse

Aktor Strandjord vektla også forklaringene fra helsepersonell som først ankom åstedet i fjor høst. I retten tirsdag forklarte en lege seg om at tiltalte på åstedet skal ha sagt at han "kneet" avdøde.

Aktor dro også fram den kliniske undersøkelsen av tiltalte. Der går det frem at knivstikket på halsen til tiltalte er skjærende, bredere enn dypt og at det kan være selvpåført.

Tiltaltes forsvarer Jon Redar Aae la ned påstand om at tiltalte må frifinnes subsidiert at han anses på mildeste måte.