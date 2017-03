Ønsker forslag til nye illustrasjoner

Den nye kommunen skal ha kommunevåpenet til Leksvik kommune og vil gjenbruke illustrasjonene fra Rissa kommunes profil. Men til det trengs det noen nye symboler for å få tegninga komplett.

Hva mangler?

Hva mangler for at profilen skal illustrere hele Indre Fosen? Hva er typisk for naturen, kulturen og folkesjela i vårt område? Fra før har profilen til Rissa barn, fisker, fugler, elg, bryggerekke, korn, seilbåt, skjell, skog og åker.

Grafisk profil

En grafisk profil er føringer for hvordan skrifttype, hvilke farger og illustrasjoner en organisasjon skal bruke i brev, dokumenter, annonser og andre tekster. Den grafiske profilen lages av en designer i tett samarbeid med organisasjonen.

Frist 6. april

Send inn tegning eller stikkord innen 6. april. Det vil bli trukket ut ei matkursv med godsaker fra Fosen blant dem som bidrar.

Det skal ikke kåres ut fra kunstneriske ferdigheter, men trekkes ut tilfeldig.

Tegninger kan leveres på servicekontorene i Rissa eller Leksvik, eller det kan sendes e-post med forslag.

Ta fram tusjen og tegn i vei, oppfordrer kommunen.