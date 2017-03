- Tekniske bevis styrker tiltaltes forklaring

- Jeg kan ikke se at noe av det som har kommet frem her avviker fra tiltaltes forklaring. Denne gjennomgangen styrker tiltaltes forklaring, mener Aae.

Mener han kvalte

Fosningen (38) er tiltalt for forsettlig drap. Påtalemyndigheten mener at han kvalte sin jevngamle kompis til døde i avdødes leilighet i Botngård natt til 10. oktober i fjor:

«Med armene, hendene og/eller kneet etablerte han et press mot halsen til NN (avdøde, red.anm.) og/eller slo ham med stor kraft mot siden av halsen. NN (avdøde red.anm.) døde på St. Olavs hospital senere samme dag av skader i hjerne etter surstoffmangel», heter det i tiltalen.

- Nødverge

Tiltalte har forklart at han og kompisen satt og drakk og hygget seg utover natta. Så oppsto det en diskusjon om religion. Tiltalte har forklart at kompisen rev av et smykke han hadde. Tiltalte bestemte seg da angivelig for å dra hjem. Ifølge sin forklaring gikk han ut i gangen og tok på sko og jakke, men så snudde han for å hente mobilen som lå igjen i stua.

- På tur gjennom mellomgangen inn til stua sto plutselig NN (avdøde, red.anm.) der. Han var helt kullsvart i øynene. Han sto der med en kniv i hånda. Jeg ble ganske perpleks. Jeg skjønte ikke hva som skjedde. Han kom mot meg og stakk med kniven i strupen min. Jeg hadde løftet hendene for å vegre meg. Med samme han stakk, slo jeg tilbake. Jeg traff ham i halsen, fortalte mannen i retten i går.

Tiltalte sier han slo bare én gang. Han er krystallklar på han handlet i nødverge. Tiltalte har også sagt at han på ingen måte ønsket kompisen død.

Blod i mellomgangen

Krimtekniker Thomas Andresen presenterte politiets funn fra åstedet i retten tirsdag. Han forklarte at det ikke ble funnet blod i yttergangen i leiligheten. I mellomgangen inn mot stua ble det imidlertid funnet to blodflekker på gulvet. DNA-prøver av disse blodflekkene viser DNA av samme type som tiltalte.

- Det var også mindre mengde DNA som avdøde. Dette er avdødes leilighet. At vi finner avdødes DNA der må vi forvente. Det trenger ikke å bety at det er avdødes DNA i blodprøven, sa krimtekniker Andresen i retten.

Blod på gulvet

I stua fant krimteknikerne flere blodflekker på gulvet. Ut ifra resultatene fra DNA-prøvene, er dette DNA fra tiltalte. Oppå en skuffeseksjon i stua lå en blodig biffkniv.

- Prøver viser at blodet er identisk med DNA-profilen til tiltalte. Det er ikke funnet blod fra avdøde på kniven, forklarte krimtekniker Andresen i retten.

Han opplyste i retten at det også ble funnet blod som trolig stammer fra tiltalte på blant annet en sofa i stua.

- Det er ikke funnet tegn til blødelig skade på den avdøde, påpekte krimtekniker Andresen i retten.

Blod på avdøde

Krimteknikeren gikk også gjennom tekniske funn både på tiltalte og avdøde. Tiltaltes blod ble funnet flere steder på avdøde.

- I brystområdet på avdødes skjorte var det mye rødt. Det er blod som er identisk med tiltaltes DNA. Dette er forenelig med hjerte- og lungeredning utført av en person med blodtilsølte hender, sa Andresen.

Den tiltalte forklarte i retten mandag hvordan han utførte hjerte- og lungeredning på kompisen etter at han ble bevisstløs.

Aktor

Aktor Kaia Strandjord sa til Fosna-Folket i en pause i retten tirsdag at det ikke er oppsiktsvekkende at de tekniske bevisene ikke avviker spesielt fra tiltaltes forklaring.

- Sånn som hendelsesforløpet er fremstilt i tiltalebeslutningen, så er det ikke blod inn i bildet. Det er snakk om kveling. Da kan det kanskje ikke forventes at en teknisk undersøkelse skal underbygge tiltalebeslutningen, sa aktor.