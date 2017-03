Lege: - Han sa at han holdt ham

En lege, som rykket ut til åstedet natt til 10. oktober i fjor, kan vise seg å bli et av påtalemyndighetens viktigste vitner. Legen snakket med tiltalte på åstedet før politiet ankom.

«Knean»

Ifølge legen, sa tiltalte først at han hadde dyttet kompisen slik at han falt mot døra og ble liggende bevisstløs. Legen fant forklaringen lite sannsynlig, og spurte derfor tiltalte nok en gang.

- Jeg synes ikke at det høres sannsynlig ut at en ung, frisk mann skulle få hjertestans av å bli dyttet i en dør. Jeg spør igjen om hva som skjedde? Da sier han at han «holdt’n». Han gjør en slags X (kryss, red.anm.). Mot halsen, «sier’n». Jeg forstår det som at det er rundt ham. Så sier han at han «knean». Jeg spør om det er kne mot halsen? Jeg forstår det som at han bekrefter at det er kne mot halsen. I mine øyne er det mye mer sannsynlig, fortalte legen i retten tirsdag.

Grillet

Vitnet ble i retten tirsdag grillet på om han var sikker på at tiltalte brukte begrepet kneing, noe legen bekreftet at han var sikker på.

- Begrepet kneing. Hvem bragte det på banen?

- Det var innringer (tiltalte, red.anm.).

- Du brukte ikke det?

- Nei.

- Husker du at tiltalte brukte begrepte kneing?

- Han sa: Æ knean.

- Er du sikker på at han brukte begrepet kneing?

- Ja, svarte legen.

- Ikke hodeskader

Vitnet oppfattet det slik at tiltalte hadde satt kneet mot halsen på kompisen. Dette syntes han var en mer sannsynlig forklaring sett i forhold til pasientens tilstand.

- Det jeg observerer er at det ligger en person foran meg uten store synlige tegn til skader. Det var ingen tegn til hodeskade. Det var ingen store tegn til vill slossing i huset. Vi ankom cirka 20 minutter etter at alarmen gikk. Om det hadde vært et hjerteinfarkt, ville jeg ha forventet en annen hjerterytme. Det var tegn som tydet på at hjertet var tomt for oksygen. Det hørtes sannsynlig ut i forhold til kvelning, sier legen.

Vitnet ble avhørt av politiet kun timer etter voldshendelsen natt til 10. oktober i fjor. I avhørene ga han en lignende forklaring på hva tiltalte skal ha sagt.

- Kvelertak

En annen helsearbeider avga også forklaring i Fosen tingrett tirsdag. Han hadde også hørt tiltalte bruke begrepet «kneing» på åstedet natt til 10. oktober i fjor.

- Jeg satt og jobbet med pasienten og overhørte dette. Tiltalte forklarte at de hadde sloss. Han hadde parert med et kne. Så hadde han holdt pasienten fast med kvelertak så han skulle bli rolig, sa vitnet.

Vedkommende var ikke helt sikker på om tiltalte brukte ordet kvelertak.

- Jeg kan ikke huske direkte at det ble sagt kvelertak, men det er ganske beskrivende. Når han sier at han holdt ham sånn, på direkte spørsmål, sa vitnet.

- Helt ferdig

Den tiltalte fosningen sa i retten i går at han ikke kunne huske å ha sagt noe sånt til helsepersonellet på stedet.

- Jeg husker at jeg prater med en sykepleier. Hun kom og så på meg. Jeg har ingen oppfatning av at jeg snakket med noen redningsmann.

- Det er borte?

- Ja. Jeg vet ikke hva som skjedde. Jeg var helt ferdig. Når de kom til plassen og tok over, sa tiltalte i retten i går.

Mener han kvalte

Fosningen (38) er tiltalt for forsettlig drap. Rettssaken startet mandag denne uka i Fosen tingrett. Påtalemyndigheten mener at han kvalte sin jevngamle kompis til døde i avdødes leilighet i Botngård natt til 10. oktober i fjor:

«Med armene, hendene og/eller kneet etablerte han et press mot halsen til NN (avdøde, red.anm.) og/eller slo ham med stor kraft mot siden av halsen. NN (avdøde red.anm.) døde på St. Olavs hospital senere samme dag av skader i hjerne etter surstoffmangel», heter det i tiltalen.

- Nødverge

Tiltalte har forklart at han og kompisen satt og drakk og hygget seg utover natta. Så oppsto det en diskusjon om religion. Tiltalte har forklart at kompisen rev av et smykke han hadde. Tiltalte bestemte seg da angivelig for å dra hjem. Ifølge sin forklaring gikk han ut i gangen og tok på sko og jakke, men så snudde han for å hente mobilen som lå igjen i stua.

- På tur gjennom mellomgangen inn til stua sto plutselig NN (avdøde, red.anm.) der. Han var helt kullsvart i øynene. Han sto der med en kniv i hånda. Jeg ble ganske perpleks. Jeg skjønte ikke hva som skjedde. Han kom mot meg og stakk med kniven i strupen min. Jeg hadde løftet hendene for å vegre meg. Med samme han stakk, slo jeg tilbake. Jeg traff ham i halsen, fortalte mannen i retten i går.

Tiltalte sier han slo bare én gang. Han er krystallklar på han handlet i nødverge. Tiltalte har også sagt at han på ingen måte ønsket kompisen død. Han nekter straffskyld.