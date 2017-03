- Krangel om svart magi, Tor og Odin før knivangrepet

De to kompisene satt og drakk vin og vodka og hørte musikk på PC-en i leiligheten i Botngård om kvelden.

- Vi pratet og hadde det bare koslig og artig. Vi tullet som vi brukte å gjøre, fortalte tiltalte i retten.

38-åringen svarte «ikke skyldig» på spørsmålet om straffskyld da rettssaken startet mandag. Mannen er tiltalt for forsettlig drap.

- Flirfull

Natt til mandag 10. oktober oppsto en diskusjon mellom tiltalte og kompisen. Tiltalte beskrev i retten at han selv begynte å bli full på det tidspunktet, men ikke overstadig. Tiltalte beskriver avdøde som veldig beruset.

- NN (avdøde, red.anm.) sa til meg at han mente han hadde en evne til å styre folk med tanker. Svart magi, det er det nærmeste jeg kan kalle det. Jeg har ikke akkurat samme oppfatning. Jeg ble litt flirfull. Jeg tok fram smykket mitt. Det er din tru, dette er min tro. Jeg viste frem smykket mitt som har stjernetegnet mitt som er væren. Jeg tror på Tor og Odin, sa jeg. Det er min tro.

- Det virket som han ble litt støtt over at jeg flira over det han oppfattet som sin religion og sin tro. Han bøyde seg fremover. Det så ut som han ville se på smykket mitt. Så nappet han det så lenka røyk, sa tiltalte i retten i dag.

- Ordkrig

38-åringen fortalte videre at han da ble irritert.

- Jeg reiste meg og plukket opp sølvlenka som datt i gulvet. Jeg sa at jeg syntes han kunne erstatte den og at det var jævla unødvendig. Han hadde ikke trengt å rive av meg smykket som jeg hadde bært på meg i veldig lang tid, sa tiltalte og fortalte at ordkrigen fortsatte etter dette.

- Stakk med kniven

Tiltalte sa i retten at han ble lei av diskusjonen med kompisen, og at han bestemte seg for å dra hjem.

- Jeg gikk ut i gangen og tok på meg sko og jakke. Da fant jeg ut at jeg hadde glemt mobilen på stua. Jeg gikk tilbake for å hente den. På tur gjennom mellomgangen inn til stua sto plutselig NN (avdøde, red.anm.) der. Han var helt kullsvart i øynene. Han sto der med en kniv i hånda. Jeg ble ganske perpleks. Jeg skjønte ikke hva som skjedde.

- Han kom mot meg og stakk med kniven i strupen min. Jeg hadde løftet hendene for å vegre meg. Med samme han stakk, slo jeg tilbake. Jeg traff ham i halsen, fortalte mannen i retten.

Tiltalte viste flere ganger i retten hvordan han slo avdøde. Han forklarte at han hadde begge armene i kryss, og at han slo med begge armene som et slags kryss-slag. Det var ifølge tiltalte kun snakk om ett eneste slag.

Livløs

Ifølge tiltalte falt kompisen bakover som følge av slaget.

- Jeg så at jeg traff veldig hardt. Han gikk tilbake og slo hodet mot dørkanten bak. Så falt han i gulvet. Med det samme han traff gulvet, slo han pusten ut av seg. Han ble liggende livløs på gulvet der, forklarte tiltalte.

38-åringen sa i retten at han startet livredning og ringte AMK etter hendelsen. Tiltalte er krystallklar på han handlet i nødverge.

- Det var ikke det der som var hensikten. Jeg hadde ikke holdt på i 20 minutter med livredning om jeg hadde ønsket ham død. Jeg skulle ønske det hadde fått et helt annet utfall, sa tiltalte.

Han snakket med tydelig røst i vitneboksen. Enkelte ganger kom det noen tårer.

- Sinnsykt fort

Påtalemyndigheten mener at tiltaltes forklaring ikke stemmer overens med funn blant annet i obduksjonsrapporten. Aktor Kaia Strandjord brukte en del tid på å spørre tiltalte hvor han sto da han ble angrepet med kniv. Hun mente at tiltalte hadde endret forklaring i avhørene, og spurte tiltalte hvorfor.

- Jeg har ikke.. Jeg prøver ikke å endre noen forklaring. Det er en gjenspeilelse av hendelsesforløpet gjennom alle mine mareritt om akkurat dette her. Om plasseringen er innafor eller utafor. Jeg vet ikke hvordan han som førte avhøret har oppfattet min beskrivelse av innafor og utafor, sa tiltalte.

38-åringen ble også spurt om hvorfor han ikke bare rømte da han så kompisen stå der med en kniv.

- Jeg skjønte ikke hva som skjedde. Døra bak var låst med innbruddslenke.

- Vurderte du ingen andre handlinger?

- Jeg rakk ikke en gang å reagere før han stakk med kniven i strupen. Det skjedde så sinnsykt fort. Det var ikke noe som tilsa at han skulle komme og stikke meg, svarte tiltalte på aktors spørsmål.