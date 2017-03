Nødsamtalen ble spilt av i Fosen tingrett mandag. Tiltalte snufset, tørket tårer og lå med ansiktet på hendene mens samtalen med AMK ble spilt av.

Hevder selvforsvar

Det var natt til 10. oktober i fjor at tiltalte og kompisen satt og drakk sammen i en leilighet i Botngård i Bjugn. De to begynte utpå natta å krangle om religion. Ifølge tiltaltes forklaring var han i ferd med å forlate huset, da kompisen skal ha angrepet ham med kniv. Tiltalte hevder at han forsvarte seg ved å slå tilbake én gang. Ifølge tiltalte, ble kompisen da liggende livløs på gulvet. Den 38 år gamle mannen døde på St. Olavs hospital senere samme dag. Kompisen er nå tiltalt for forsettlig drap:

«Med armene, hendene og/eller kneet etablerte han et press mot halsen til NN (avdøde, red.anm.) og/eller slo ham med stor kraft mot siden av halsen. NN (avdøde red.anm.) døde på St. Olavs hospital senere samme dag av skader i hjerne etter surstoffmangel», heter det i tiltalen.

«Livløs»

AMK mottok nødsamtalen fra tiltalte klokken 03.01 natt til 10. oktober. Tiltalte har selv forklart at han utførte førstehjelp på kompisen. Gjennom nødsamtalen hører man tiltalte telle hjertekompresjoner og innblåsinger gjentatte ganger.

«Ja hei, NN (Navn tiltalte, red.anm.) som prøve å ring dokker. Æ har ein kar her som e heilt livløs på gølvet her», er det første tiltalte sier i nødsamtalen.

Deretter får tiltalte etter hvert forklart hvilken adresse de befinner seg på. Videre sier han:

«Æ har ein som ligg helt livløs her, æ prøvd munn t munn munn t munn, men æ får ikke nå liv i han», sier tiltalte.

«Prøvd å angripe mæ»

AMK spør videre tiltalte om den andre puster.

«Han puster ikke, men han prøvd å angripe mæ tidliger i kveld så fikk en fekk en motsvar åsså siden har han ligget livløs. Æ har prøvd munn t munn og prøvd å kommet i kontakt med dokker tidliger, men har itj klart å fått det til gjennom telefonen min», sier tiltalte i nødsamtalen.

Tiltalte forklarte selv i retten mandag at han slet med å få ringt nødnummeret etter hendelsen. Han forklarte at han først startet med hjerte- og lungeredning, før han stakk for å hente mobilen sin på stua. Tiltalte fortalte at han var sleip på fingrene og fryktelig stresset, og at han derfor ikke fikk åpnet sin egen mobil. Han fikk til slutt ringt nødnummeret med avdødes mobil.

- Ingen reaksjon

Over 1 minutt ut i nødsamtalen spør AMK tiltalte hvor lenge mannen har ligget «sånn».

«Eeh kvarter. Æ held på å gir moinn til moinn æ bare», svarer tiltalte.

AMK spør så:

«Får du ikke noen reaksjon i det hele tatt?»

«Nei, æ gjør ikke det», svarer den nå tiltalte mannen.

«Jævla bra kveld»

Etter en ny periode hvor det stort sett snakkes om hjertekompresjoner og livredning, sier tiltalte følgende:

«Ja, vi ha sotte å hadd en jævla bra kveld her tidligar så at det vart plutselig så han slo sæ helt vrang her. Han angrep mæ med kniv så æ bare forsvart mæ så da vart han leggan på gølvet», forteller tiltalte til AMK.

Mot slutten av samtalen ankommer ambulanse stedet. På opptaket spør ambulansepersonell om tiltalte er skadet.

«Æ e ikke skada, æ fikk en kniv i strupen her på bynnelsa, men det har itj nå betydning. Redd han», sier tiltalte.

Noe senere sier han:

«Nei, han stakk etter mæ. Så tok æ bare forsvarsknep, så va han i bakken, med det så va han borte vekk».

«Pressa han her eller», spør ambulansepersonell.

«Æ tok den forsvarsgrep og sånn og så la æ n rett i bakken så van borte vekk», sier tiltalte på opptaket fra nødsamtalen.

Hevder nødverge

Tiltalte svarte «ikke skyldig» på spørsmålet om straffskyld da rettsaken startet mandag. Han mener han handlet i nødverge. Det er på det rene at tiltalte hadde et sår på halsen etter hendelsen 10. oktober i fjor. Politiet har også funnet tiltaltes blod på kniven tiltalte hevder han ble stukket med. Avdødes blod er ikke funnet på kniven.