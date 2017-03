I morgen starter rettssaken etter drapet i Bjugn

Det er satt av fire dager til rettssaken denne uka.

- Angrepet med kniv

Det var kun tiltalte og nå avdøde Humstad som var til stede i leiligheten natt til 10. oktober i fjor. De to skal ha drukket og hygget seg sammen. Ifølge tiltaltes forsvarer skal de ikke ha vært veldig beruset. Det oppsto en uoverensstemmelse mellom de to. Tiltalte har forklart at kompisen angrep ham med kniv, og at han slo tilbake én gang i nødverge. Ifølge tiltalte ble kompisen liggende bevisstløs, og siktede startet livredning og varslet nødetatene. Påtalemyndigheten mener at tiltaltes forklaring stemmer dårlig overens med de tekniske bevisene i saken.

«Jevnt press mot halsen»

I tiltalen går det frem at påtalemyndigheten mener at tiltalte kvalte kompisen til døde.

«Med armene, hendene og/eller kneet etablerte han et press mot halsen til Humstad og/eller slo ham med stor kraft mot siden av halsen. Humstad døde på St. Olavs hospital senere samme dag av skader i hjerne etter surstoffmangel», står det i tiltalen.

Nødverge?

Det store spørsmålet i rettssaken vil dreie seg om hvorvidt tiltalte handlet i nødverge. Videre vil tiltaltes forklaring bli holdt opp imot de tekniske bevisene i saken. Funn i obduksjonen av avdøde er et av påtalemyndighetens sentrale bevis.

Tiltaltes forsvarer Jon Reidar Aae har tidligere sagt at tiltalte mener han handlet i nødverge. Aae har også uttalt at tiltalte på ingen måte ønsket eller tenkte å ta livet av kompisen. Dødsfallet er ifølge tiltalte en utilsiktet konsekvens av at tiltalte forsvarte seg da kompisen angrep ham med kniv.