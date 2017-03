Sana (9) fant katten sin død

Familiens katt var blitt påjørt, og lå død i veien. Familien er bosatt på Asserøya i Bjugn kommune, og mor Vigdis Iren Olsen frykter at det neste gang kan være et barn som blir påkjørt. Farten på enkelte er altfor høy, forteller hun.

Frykter verre ulykker

- Det er flere barn i nabolaget her, farten på enkelte er altfor høy. Én dag kommer et uhell til å skje på grunn av den høye hastigheten, kanskje blir noen påkjørt eller kolliderer på tur ut på veien her.

- For noen er en katt bare en katt, men for noen er det en venn og et familiemedlem, sier Olsen.

Torsdag skulle huskatten Simba en tur ut slik som han pleier hver kveld for en siste luftetur, men da familien ropte på han, kom han ikke.

Ble bekymret

- Vi var flere ganger ute for å se etter han, datteren min på 9 år våknet natt til fredag og ropte også på ham da, fortsatt ingen Simba.

Fredag morgen skulle vi gjøre barna klare for skole, da var det fremdeles ingen katt som ville inn.

- Vi ble naturlig nok bekymret, for han har aldri sovet ute. Han bruker bestandig å stå klar på trappa eller kommer med én gang vi roper, forteller Olsen.

Barna skulle gå til skolebussen, og i det de går ned til veien finner de katten død ved veien.

- Eldstedattera mi ringer meg og forteller at Simba er død, og jeg løp ned til veien. Han lå ved innkjørselen rett ved der barna stiger på bussen. De måtte bare hoppe på bussen for å rekke skolen, og jeg gikk inn å hentet et håndkle for å pakke inn katten.

- Hun var helt knust

Ei lita stund etterpå ringer telefonen, husets yngste datter var veldig lei seg og klarte ikke være på skolen.

- Hun var helt knust, og jeg måtte ta henne med hjem. Det ble en lang dag med begravelse av Simba, mye gråt og samtaler om kjæledyr, livet og døden, at vennen hennes er borte forteller Olsen.

Hun synes det er fryktelig trist og unødvendig at ungene måtte oppleve dette.

- Jeg skulle ønske at folk som er uheldige å kjører på et dyr i det minste kunne stoppe å sjekke om dyret er i live, banke på døra til de nærmeste husene for å høre om det er noen som eier dyret, sier Olsen.

Farten enkelte sjåfører holder forbi huset skremmer henne, og hun frykter at det én dag kan skje verre ulykker.

- Husk på at det finnes fartsgrenser

Det er ikke gatelys eller gangsti her, så ungene får ikke lov å gå på veien når det er mørkt, forklarer hun.

-Politiet skulle nok hatt sine kontroller her også, for det er dessverre noen som har for høy fart. Denne gangen var det et kjæledyr som ble påkjørt, men neste gang kan det være annerledes. Kjører du på noens kjæledyr, så vær så snill å si fra, og husk på at det finnes fartsgrenser, sier Olsen.