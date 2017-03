Odin (11) fra Rissa kan bli filmstjerne

Blant de 200 påmeldingene finner vi både hunder, katter, ilder, afrikansk kjempesnegle, geitebukk, hester og flere kjæledyr.

Tre fosninger

Søndag og mandag skal 11 finalister fra Trøndelag filmes i Lade studio i Trondheim, og tre av disse er fra Fosen. Hunden Chili på 5 år, geitebukken Odin på 11 år, og hunden Frøya på 5 år:

"Chili er en riktig cool type, elsker å ligge på ryggen og rulle i snø. Glad i folk. Elsker å svømme i sjøen. Har en fantastisk pels", skriver Chilis eier i søknaden.

"Odin er en trivelig kar. Til å være bukk da, vel og merke. Han er født i Bjugn, men har bodd hele sitt liv i Rissa. Odin er 100% leietam, og er nesten sikker på at han kan gå under kategorien hund, " står det i Odins søknad for å bli filmstjerne.

"Frøya er en fantastisk kosete selskapssyk husky/malamute. Følger eier rundt omkring hele dagen. Ligger gjerne i fanget om hun får lov til det. Glad i folk, å sjarmere de fleste med sine isblåe øyne", står det å lese om den ene av de to hundene fra Fosen.

Velges ut i fra personlighet

- Kjæledyrene skal filmes i beskyttede omgivelser, med en dressør til stede. Deretter plukker selskapet ut noen kandidater som blir brukt i kampanjefilmer for det historiske Trøndelag. Dyrene velges ut ifra sin personlighet og karakteristikk for å få størst mulig spenn i historiene som skal fortelles og inspirere turister for å besøke Trøndelag, opplyser reiselivssjef Petra Sestak.

Kampanjefilmene skal på en humoristisk måte beskrive det trønderske feriekonseptet «Træge Trøndelag», som er selskapet egen vri på «slow living».