- Handler om å ta vare på det vi har før det er for seint

- Låta handler om å ta vare på den tida vi har her på jorda, før det er for seint. Sette pris på de vi har rundt oss og fortelle dem det før det er for seint. Jeg følte for å skrive ei låt som beskriver dette, sier Rømma om den nye singelen, Dyrebare tid.

- Filosoferer litt mer

Låta skrev han like før han ble far, og han innrømmer at det har gjort noe med måten han ser på livet på.

- Det er klart. Man vokser litt i måten å tenke på, filosoferer litt mer. Det er stort å bli forelder, og vi har fått ei rolig og snill jente som det ikke er mye pes med. Vi har funnet ut at hun «synger» allerede, og sparker i takt med fotene, forteller en tydelig stolt far.

Den nye singelen er én av tre som skal slippes før det nye albumet Taktfaste slag kommer ut 2.mai. Plata er den tredje albumutgivelsen i rekka på parets eget plateselskap.

- Vi ønsket å starte vårt eget plateselskap, det er jo en del jobbing men vi liker å ha kontroll sjøl og trives med det, forteller Rømma.

- Sommerfeeling

Den neste singelen som slippes før albumet, blir tittelsporet. Børge forklarer at låtene er varierte og handler om mye forskjellig.

- Responsen på den første singelen har vært veldig god, jeg delte først en akustisk versjon og den ble godt mottatt. Så kommer tittelsporet, og deretter den tredje singelen dagen før albumet slipes, det blir en låt med skikkelig sommerfeeling, forteller Børge.

Øverst i saken kan du se Børge Rømmas nye video, Dyrebare tid.