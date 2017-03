Bil havnet på sida

Sjåføren var alene i bilen og kom uskadd fra hendelsen.

- Han hadde sklidd av veien i sørpa, det er svært glatt på stedet og særlig akkurat i den svingen så det var ikke så rart at sjåføren mistet kontrollen, forteller Kristian Rønning.

Rønning forklarer at mannen var litt skjelven etter hendelsen, men at det ikke var behov for tilsyn av helsepersonell.

- Jeg ventet sammen med ham til det kom folk, han var uskadd og kjøretøyet berget også uten noen store skader, det så heldigvis verre ut enn det var, forteller Rønning.