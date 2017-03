Det blåste en del den dagen Tone hadde parkert bilen utenfor senteret, men hun tror likevel at bulken kommer fra en annen bil som har vært parkert ved siden av.

- Spor av blå farge

- Det er veldig kjedelig at folk ikke sier fra når sånt skjer. Det blåste mye den dagen og det kan jo ha vært noe som har blåst med vinden og truffet bilen, men det skal jo litt til. Det er spor av blå farge i sida ved bulken, så det er nok noen som har vært borti, tror Grande.

Senterleder Tore Kavli synes det er trist at de som forårsaker skader ikke tar ansvar.

- Det er forferdelig trist at sånne ting skjer, og at de som forårsaker slike skader ikke tar ansvar og sier i fra. Heldigvis er det ikke alltid sånn. For ikke lenge siden fikk jeg besøk på kontoret av en ulykkelig dame som hadde vært uheldig å bulket en bil på parkeringsplassen. Hun spurte om jeg kunne hjelpe til med å finne eieren av bilen. Bileieren ble oppringt og saken ble løst til beste for begge parter, forteller Kavli.

- Parker smart og vær forsiktig

Han opplyser at det har vært oppe til vurdering å sette opp et kamera, men at dette vil bli for omfattende.

- Libra har en kjempestor parkeringsplass, hvor det som regel er godt om plass. Vi har vurdert å sette opp kameraovervåkning, men har kommet frem til at det blir alt for omfattende på en så stort område. Vi kan ikke gjøre annet en å oppfordre våre kunder til å parkere smart, og være forsiktig, spesielt når det er mye vind, slik som nå. Hvis uhellet likevel skulle være ute, ta for all del kontakt med eier av bilen, oppfordrer Kavli.