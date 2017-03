Tryllekunst på programmet

- Showet er fint for hele familien, men først og fremst for barn, forteller Christer Harøy som er leder for booking og arrangementer i kulturskolen.

Programmet

Det hele starter med at det kommer en anerkjent tryllekunstner fra Oslo, som først skal ha en trylleskole i blackboxen. Da får ungene vært med på og både lære seg å trylle og lært noen andre triks av han. Det fortsetter med et trylleshow i storsalen, da kan det hende noen av ungene som var med på trylleskolen blir plukket opp på scenen for å hjelpe til litt med showet.

– Hotellet kjører også på med kakebuffeen sin etter showet, de kaller det magisk kake. Jeg er ikke helt sikker på hva det er, men det høres spennende ut, forteller Harøy.

På kvelden kommer også Odd Nordstoga for å opptre.

Håper på full sal

- Vi håper på ordentlig dårlig vær, så alle kommer hit. Det hadde vært helt suverent å få full sal. Håper alle som har tid tar seg turen, jeg er sikker på at det er verdt det, sier Harøy.