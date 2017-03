- Vi blir uten båt idag, det er derfor satt opp alternativ tranport på flere ruter. Dette skyldes at vi har en båt på verksted, den ligger i Eikefjord men kommer opp i løpet av søndag.

Fredagstrafikken berøres

Tennås Fuglem opplyser at båten er på et årlig verkstedopphold, og at den forventes å være tilbake igjen på søndag.

- Trafikken i dag vil bli berørt av dette, men fra lørdag vil vi håndtere avgangene med de fartøyene vi har, forteller Fuglem Tennås.

- Så fra lørdag morgen vil altså alle avgangene gå som normalt?

- Ja, det er tanken. Med mindre det blir mer uvær så båten ikke kommer opp så skal vi få løst det med de fartøyene vi har.

Alternativ transport

- Er det satt opp alternativ transport for alle rutene?

- Ja. Det er en ganske stor kabal som er lagt for å få det til å gå opp, forteller Fuglem Tennås.